Şahinbey’de sınava hazırlanan öğrencilere eğitim seti

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde liselere ve üniversiteye giriş sınavına hazırlanan 8. ve 2. sınıf öğrencilerine eğitim, deneme sınav setlerinin yer aldığı milyonlarca kitap ücretsiz olarak dağıtılılıyor.

Şahinbey Belediyesi liselere ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 8. ve 12.sınıf öğrencilerine hazırlık deneme sınav seti dağıtımı yapıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu mezun olduğu Atatürk Lisesi 12.sınıf öğrencilerini ziyaret ederek öğrenciler ile sohbet ederek öğrencilere TYT-AYT ve LGS eğitim seti hediye etti. Şahinbey Belediyesi daha önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilere 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde de kitap, soru bankası ve deneme sınavı hediye ediyor.

"Dokuz ilçe arasında birinciyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Liseye ve Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan tüm öğrencilerimize soru bankaları ve deneme kitapçıkları dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Amacımız çocuklarımızın eğitimdeki başarı oranını daha da yukarıya taşımak. Şu anda tüm 12’nci ve 8’nci sınıf öğrencilerine kitap dağıtımına başladık. İlkokul öğrencilerimize ayrı ayrı kategorilerde 746 bin adet kitap dağıtacağız. Ortaokul ve lise öğrencilerimize deneme sınavları yapıp 8’nci sınıf öğrencilerimize soru bankaları dağıtacağız. Lise öğrencilerimiz içinde 10 setten oluşan kitaplarla onları TYT VE AYT’ye hazırlanmalarına destek olacağız. Şahinbey, Gaziantep’in dokuz ilçesi arasında şu anda birinci sırada. İnşallah bu başarıyı her yıl devam ettirmek istiyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor çocuklarımıza başarılı bir eğitim yılı diliyorum” dedi.