Şahinbey’de parklara modern dokunuş

Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi’nde ekipler, sezonluk çiçek dikimi, çim ve otların biçimleri, ağaçların budanmasının yanında müdürlük bünyesinde oluşturulan tamirat ekibiyle de bank, oyun grupları, spor aletleri gibi ekipmanların bakım ve onarımlarını yapıyor. Parklar, vatandaşın daha rahat ve konforlu kullanacağı hale getiriliyor.

“Yapılan tüm çalışmalar vatandaşların huzuru ve rahatı için”

Yapılan tüm çalışmaların, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı içinde vatandaşın huzur ve rahatını sağlamak için olduğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu bu nedenle kendi mahallelerindeki parkı kullanırken herhangi bir eksiklikle karşılaşmaması için belediye ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Şahinbey Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde, halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getiriyor. Çalışmaları titizlikle yürüten Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot temizliği, çim biçme çalışmaları, park ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüjlerde çalışmalarını sürdürüyor.