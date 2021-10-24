Şahinbey’de park çalışmaları sürüyor

Şahinbey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeşil alan sayısını artırmak için, Akkent Mahallesine yeni park çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Her mahalleye örnek çocuk parkları ve sosyal alanlar ilkesi ile yola çıkan Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yeni parklar yapmaya ve çocuk oyun grupları olmayan yerlere oyun grubu kurmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Mahallesi’ne yapılan yeni parkta yapılan çalışmaları ekibiyle birlikte yerinde inceledi.

Başkan Tahmazoğlu, Akkent Mahallesi’ne yapılan park çalışmasının hızla devam ettiğini belirterek, “ Şahinbey İlçemizi parklarla donatmaya devam ediyoruz. Şuana kadar 635 park yaparak Şahinbey’deki yeşil alan miktarını 13.5 metreye çıkardık. Akkent Mahallemize yaptığımız yeni parkın inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. 11.200 m2 olan parkımız tamamlanmak üzere çok yakın bir zamanda burayıda tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Parklarımız sadece ağaç ve yeşil alandan ibaret değil, içerisinde spor aletleri çocuk oyun alanları yürüyüş ve bisiklet yolları ile her yaştaki vatandaşımızın yaşamına dokunacak tematik parklar haline dönüştürüyoruz. Parkımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.