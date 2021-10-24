banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 350. randevu
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 350. randevu
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha

Şahinbey’de park çalışmaları sürüyor

Şahinbey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeşil alan sayısını artırmak için, Akkent Mahallesine yeni park çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

GAZİANTEP 24.10.2021, 13:50
Şahinbey’de park çalışmaları sürüyor

Şahinbey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeşil alan sayısını artırmak için, Akkent Mahallesine yeni park çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Her mahalleye örnek çocuk parkları ve sosyal alanlar ilkesi ile yola çıkan Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yeni parklar yapmaya ve çocuk oyun grupları olmayan yerlere oyun grubu kurmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Mahallesi’ne yapılan yeni parkta yapılan çalışmaları ekibiyle birlikte yerinde inceledi.

Başkan Tahmazoğlu, Akkent Mahallesi’ne yapılan park çalışmasının hızla devam ettiğini belirterek, “ Şahinbey İlçemizi parklarla donatmaya devam ediyoruz. Şuana kadar 635 park yaparak Şahinbey’deki yeşil alan miktarını 13.5 metreye çıkardık. Akkent Mahallemize yaptığımız yeni parkın inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. 11.200 m2 olan parkımız tamamlanmak üzere çok yakın bir zamanda burayıda tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Parklarımız sadece ağaç ve yeşil alandan ibaret değil, içerisinde spor aletleri çocuk oyun alanları yürüyüş ve bisiklet yolları ile her yaştaki vatandaşımızın yaşamına dokunacak tematik parklar haline dönüştürüyoruz. Parkımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2