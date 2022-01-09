banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Yargıtay’dan flaş
Yargıtay’dan flaş "sözlü izin" kararı

Şahinbey’de okuyan çocuk şenliği fuarı

Şahinbey Belediyesi gençlerin ve çocukların okuma alışkanlığı kazanması, ara tatillerini verimli geçirmeleri için 18 yazar 58 yayın evinin katılacağı ‘Okuyan Çocuk Şenliği’ fuarı düzenleyecek.

GAZİANTEP 09.01.2022, 17:08
Şahinbey’de okuyan çocuk şenliği fuarı

Şahinbey Belediyesi gençlerin ve çocukların okuma alışkanlığı kazanması, ara tatillerini verimli geçirmeleri için 18 yazar 58 yayın evinin katılacağı ‘Okuyan Çocuk Şenliği’ fuarı düzenleyecek.

Gaziantep Valiliği Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tarafından 22-30 Ocak tarihleri arasında çocuklara kapılarını açacak çocuk şenliği kitap fuarı işbirliği, protokolü imzalandı. Gaziantep Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

"Çocuk dostu bir kentiz"

Gaziantep Valisi Davut Gül, daha önce düzenlenen fuarın çok başarılı geçtiğini belirterek “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir kongre merkezi var. Bu Kongre Merkezi’nin de olabildiğince verimli kullanılması gerekiyor. Daha önce düzenlenen kitap fuarı çok başarılı geçti. Hemşehrilerimizin ilgisi ve dışarıdaki yansımaları ile bunu çok rahat görüyoruz. Biz çocuk dostu bir kentiz. İnşallah bu ara tatilde de çocuklarımızın kitap ve şenlikle buluşacağı bir etkinlik olacak. Düzenlenecek şenlikte çocuklarımızın sevdiği sinema ve tiyatro etkinlikleri düzenlenecek. Bu organizasyonu düzenleyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine destek olan Şahinbey Kaymakamımıza, Üniversitelerimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız tatillerini daha verimli geçirecek"

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, çocukların ara tatillerini düzenlenecek etkinlikler daha verimli geçireceğini belirterek “Şahinbey Belediyemizin 2 ay önce gerçekleştirdiği kitap fuarı etkinliği ilçemizde çocuklarımızın kitaplarla buluşmasını sağlamıştır. Bu etkinlikte çocuklarımızın ara tatilini daha etkin ve daha verimli geçirmelerini sağlayacak. Şahinbey Belediyemize böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza okumayı sevdirmek istiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gençlerin ve çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek “Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor Projesi’ne destek olmak, gençlerimize, çocuklarımıza ve insanlarımıza kitap okumayı sevdirmek için yaklaşık 2,5 ay önce kitap fuarı düzenlemiştik. Valimiz o dönemde bu etkinliği yıl içerisine yayarak yenilerinin yapılmasını istemişti. Şahinbey Belediyesi olarak ara tatili değerlendirip, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, beceri atölyeleri ve müzikallerle bunu desteklemek için ‘Okuyan Çocuk Şenliği’ başlığı altında kitap fuarı düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğimiz fuara 18 yazar 58 yayınevi katılacak. Düzenlenecek etkinliğin içerisinde 3 müzikal, 4 sinema ve 2 tiyatro gösterimi sunulacak. Ayrıca çocukların eğlenmesi için 7 tane şişme oyun grubu, 9 tane atölye ve oyun alanları oluşturacağız. Bu projeye desteklerinden dolayı Valimiz Sayın Davut Gül’e, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin’e, Rektörlerimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum ” şeklinde konuştu.

"Her türlü desteğe hazırız"

(HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, düzenlenen etkinliğin içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Sayın Valimizin önderliğinde daha önce çok başarılı bir kitap fuarı düzenlendi. Bunun temalanarak çocuklar içinde yapılması kararlaştırılmıştı. Biz deHasan Kalyoncu Üniversitesi olarak ilgili bölümlerimizi yönlendirerek, daha önce olduğu gibi Şahinbey Belediyemize ve şehrimize her türlü desteği vermek istiyoruz. Bu protokolde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"GAÜN olarak desteğe hazırız"

(GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, düzenlenecek olan ‘Okuyan Çocuk Şenliğine’ her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek “Şahinbey Kaymakamlığı ve Şahinbey Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen bu okuma etkinliğine ve şenliğine Gaziantep Üniversitesi olarak her türlü desteği vermeye söz veriyoruz. Bu anlamda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Etkinliğin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Eğlenceli bir ara tatili olacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe çocuklar için çok eğlenceli bir ara tatili olacağını belirterek, “Gaziantep Valiliğimizin önderliğinde, Şahinbey Belediyemizin düzenlediği muhteşem bir protokol imzaladık. Yapılacak etkinliklerle çok zengin bir ara tatil geçireceğiz. Bizlere bu imkanı sağladığı için Gaziantep Valimiz Davut Gül’e ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Alanyaspor 20 29
10. Beşiktaş 19 28
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 19 17
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 20 34
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11