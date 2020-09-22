Şahinbey’de okul öncesi eğitime destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali Davut Gül’ün önderliğinde eğitime destek atağını sürdürmeye devam ediyor.

Okul öncesi eğitim için Gaziantep Valiliği öncülüğünde Gaziantep İl Müftülüğü ile birlikte protokol imzalayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tahin ile Pekmez okuma seti ve boyama seti hediye edecek. Gaziantep Valiliğin de düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahamzoğlu, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, ve Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu katıldı.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, okul öncesi eğitime destek olmak için Şahinbey Belediyesi’nin önemli destekleri olduğunu belirterek “Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması gerekiyor. Mili Eğitim’in kendi okullarında bu konuda çalışmalar devam ediyor. Diyanetin kendi sınıflarında 4-6 yaş grubuna ana sınıfı eğitimi veriyor. Hem Milli Eğitim de hem de Diyanetteki temel sıkıntı özellikle dar gelirli ailelerin çocukların kitap ve malzeme ihtiyacını karşılama noktasında sıkıntılar oluyor. Burada Şahinbey Belediyesi tüm ihtiyaçları karşılayarak, zenginle fakir arasındaki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran bir çalışma yaptı. Bu konuda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na, vesile olan Kaymakamımıza, İl Müftümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitime önemli katkılar yapılıyor

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, bu tür çalışmalarla eğitimin daha da yukarılara taşınacağını belirterek, “Eğitim de fırsat eşitliğinin sunulması ve okul öncesi eğitimde oransal olarak eğitimin yukarıya taşınması için Şahinbey’in çok önemlim katkıları olacağını düşünüyorum. Başta Valimiz Davut Gül’e ve bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Desteğimiz sürecek”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okul öncesi eğitim için eğitim seti ve boyama seti dağıttıklarını belirterek “Küçük yaştaki eğitim çok önemli. Şahinbey’in tüm okullarında 4-6 yaş okul öncesi eğitim gören çocuklarımıza 22.000 tane eğitim seti dağıttık. Şimdide Diyanet İşleri Başkanlığımızın 4-6 yaş gurubu çocuklarımız için boyama seti ve Tahin ile Pekmez isimli kitapları temin edip çocuklarımıza hediye edecek. Şimdiden öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

“Tahmazoğlu bizlere her zaman destek oldu”

İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Şahinbey Belediyesi’nin eğitim için desteğini hiçbir zaman esirgemediğini belirterek, “Anlamlı bir protokole imza atıyoruz. Allah’ın en önemli ve en nadide emanetidir çocuklarımız. Dolayısıyla bu çocukları milli ve manevi değerlerle buluşturmamız gerekiyor. Onları geleceğe eğitimli bir şekilde hazırlamak önemli. Şahinbey Belediyemize bu hususu paylaştığımızda bizlere desteklerini esirgemedi. Himayeleriniz de 4-6 yaş grubu için yapılan çalışmaları zenginleştirmek ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.