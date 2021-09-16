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Şahinbey’de okul kantinleri denetlendi

2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitim kurumlarında denetim ve kontrollerine ağırlık veren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerini denetledi.

GAZİANTEP 16.09.2021, 16:06
Şahinbey’de okul kantinleri denetlendi

2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitim kurumlarında denetim ve kontrollerine ağırlık veren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerini denetledi.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ve büyümesi amacı ile okullarda denetimlerine devam eden Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri kantinlerde bulunan gıda maddelerini incelerken sağlığa uygunluk, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler çalışanların iş kıyafetleri ile ilgili denetimler gerçekleştirdi.

"Çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin sağlıklı gıda tüketiminde bulunmaları için hassas davrandıklarını belirterek "Çocuklarımızın sağlığına büyük önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ortamlarda sağlıklı ürünler tüketmeleri için okul kantinlerini denetliyoruz. Denetimlerimiz bundan sonra da aynı titizlik ve ciddiyetle devam edecektir. Denetimlerimiz sadece okul kantinleri ile kalmıyor. Okul çevresindeki gıda ve tüketim ürünleri satan işyerlerini de denetliyoruz. Kimsenin çocuklarımızın sağlığıyla oynamasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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