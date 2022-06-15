Şahinbey’de öğrencilere tatil kitabı

Şahinbey Belediyesi öğrencilerin tatillerini daha verimli geçirmeleri için ilkokul öğrencilerine 104 bin 816 adet Tatil Kitabı isimli kitap dağıtımı gerçekleştiriyor.

Eğitime yaptığı yatırımlarla Şahinbey İlçesi’ndeki eğitim seviyesini yukarı taşıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki 1.,2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 104 bin 816 adet tatil Kitabı hediye ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak eğitime yatırımlarımız sürüyor. Bu çerçevede İlkokul 1-2-3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerimize Tatil Kitabı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Toplamda 104 bin 816 adet kitabı ilkokul öğrencilerimize dağıtmış olacağız. Şu ana kadar 12.125.389 adet kitabı gençlerimize ve vatandaşlarımıza hediye ettik. İstiyoruz ki herkes okusun ve çocuklarımızın evlerinde birer kütüphane olsun. Sadece çocuklar değil evin diğer fertleri de bu kitaplardan yararlansın. Bu çerçevede her yaş grubundan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza çeşitli kitaplar hediye ediyoruz. Bu anlamda eğitime yapmış olduğumuz çalışmaları arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

Şahinbey Belediyesi 2009 yılından bu yana öğrencilere ve vatandaşlara 12 milyon 125 bin 389 kitap dağıtımı yaparak okumaya teşvik etti.