Şahinbey’de öğrencilere ödemeler başladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mesleki Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören 8 bin 207 öğrenci ve ailelileri ile bir araya gelerek nakdi destek kartlarını dağıttı.

Mesleki Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören 8 bin 207 öğrenciye Şahinbey Belediyesi tarafından verilecek olan aylık 500 TL’lik desteğin Temmuz ve Ağustos aylarının ücretleri hesaplarına yatırıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde Mesleki Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler ve aileleri ile bir araya gelerek hesaplarına yatırılan nakdi destekleri kullanabilmeleri için kartlarını dağıttı.

“Doğumdan ölüme kadar vatandaşımızın yanındayız”

Mesleki eğitimin çok önemli olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Şahinbey Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar vatandaşımızın hizmetkârıyız. Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı da bu yönde. Mesleki Eğitimin desteklenmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımızın 1 milyon mesleki eğitim almış genci iş hayatına kazandırma projesi çerçevesinde ortaokuldan sonra mesleki eğitime devam eden öğrencilerimiz aynı zamanda lise diplomasına da sahip olacaklar. Haftada bir gün okula gidecek olan öğrencilerimiz kalan günlerinde ise ustaya giderek meslek öğrenecekler. İlk üç yıl hükümetimiz mesleki eğitime devam eden öğrencilerimiz için her ay bin 650 TL destek sağlayıp, ayrıca sağlık sigortası da yapacak. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak bu projeyi yürekten destekliyoruz. Çünkü gençlerimizin bir kısmı liseyi bitirdikten sonra işe girmek istediğinde elinde bir mesleği de olmuyor. Mesleği olmayınca da iş bulamıyor ve kendisi de ailesi de sıkıntıya giriyor. Ustalara baktığımızda da onlarda kalifiye eleman bulamamaktan şikâyetçiler. Bu proje bu iki talebi karşılıklı olarak tamamlıyor. Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye’de bir ilki başardık ve Milli Eğitim Bakanımız ile birlikte protokol imzalayarak çocuklarını Mesleki Eğitime gönderen ailelerin hesabına hükümetimizin verdiğine ilaveten 500 TL destek verelim dedik ve dün itibariyle ailelerin hesaplarına bu paralar yattı. Milli Eğitim Bakanımızla protokolü Temmuz ayında yaptığımız için hesaplara Temmuz ve Ağustos ayının ücretleri yatırıldı. 12 ay boyunca da bu desteğimiz artarak devam edecek. Sizlere helali hoş olsun” dedi.

“Başkan Mehmet Tahmazoğlu her zaman yanımızda oldu”

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey Belediyesi’nin eğitime her zaman destek olduğunu belirterek “Mesleki Eğitim Projesinin hayata geçirildiği günde öğrencilerimizle ve aileleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu eğitimin her safhasında bizlere destek oluyor. Ana sınıfı ve İlkokul çocuklarına boyama setleri, LGS ve TYT sınavına hazırlanan öğrencilerimize eğitim setleri ve spor ayakkabısı hediye ediyor. Başarıyı teşvik için 6 takdir getiren öğrenciye bisiklet hediye ediyor. Ayrıca 52 bin tablet dağıtarak Türkiye’nin en fazla tablet dağıtan ilçe belediyesi olmasını da unutmamamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte imzalanan Mesleki Eğitime giden öğrencilerimize verilen destek bu gün hayata geçiyor. Şahinbey’deki öğrenci sayısı ve Mesleki Eğitim deki öğrenci sayısı Türkiye’deki birçok ilin öğrenci sayısından fazla bu anlamda eğitime her zaman destek olan ve bizleri yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İşimize daha fazla sarılmamızı sağlıyor”

Şahinbey Belediyesi’nin verdiği nakdi destekten dolayı oldukça memnun olan öğrenciler, “Yaptığı etkinliklerle Şahinbey Belediye Başkanımız bizlere her zaman destek oluyor. Mesleki Eğitime giderek hem meslek öğrenirken, hem de para kazanıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımıza verdiği nakdi destek için çok teşekkür ediyoruz. Verilen bu destekler işimize daha fazla sarılmamızı sağlıyor” diye konuştular.