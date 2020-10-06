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Şahinbey’de ödül yağmuru sürüyor

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NİN ÖDÜL YAĞMURU DEVAM EDİYOR

GAZİANTEP 06.10.2020, 15:13
Şahinbey’de ödül yağmuru sürüyor

Şahinbey Belediyesi sosyal medya üzerinden sorduğu sorularla vatandaşları bir yandan bilgilendirirken, diğer yandan da hediyeler vererek ödüllendirmeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi sosyal medya üzerinden her hafta sonu çeşitli sorular sorarak doğru cevap veren vatandaşlar arasından kura çekip doğru cevap veren vatandaşlara hediyeler vermeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya üzerinden “Son on yılda kaç adet park yaptık” sorusuna 41 bin 278 kişi cevap verdi. Doğru cevap veren kişiler arasında yapılan kura çekimi sonrasında kazanan 10 kişiye Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından dizüstü bilgisayar hediye edildi.

“Ödüllendirmeye devam edeceğiz”

Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların talepleri doğrultusunda sosyal medya üzerinden hediyeler dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Pandemi sürecinde bizlerden en çok talep edilen dizüstü bilgisayar ve tablet. Ödüllerimizi mümkün mertebe vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik vermeye çalışıyoruz. Kazananlar arasında dört öğrenci, üç ev hanımı, bir güvenlik, bir üniversite mezunu, birde esnaf arkadaşımız bulunuyor. Bilgisayarların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler”

Şahinbey Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden sorduğu sorulara doğru cevap veren vatandaşlar aldıkları hediyeden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımızın tüm hizmetlerinden memnunuz. Özellikle bu pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden sorular sorarak çeşitli hediyeler veriyor. Başkanımıza bizlere vermiş olduğu hediyeler ve hizmetler için teşekkür ederiz” diye konuştular.

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