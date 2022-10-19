Şahinbey’de inşaat çalışmaları sürüyor

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’ne yaptırılan Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi’nin inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Eğitime ve gençlere yönelik projeleriyle gönüllere taht kuran Şahin Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesi olacak olan Şahinbey Millet Kütüphanesi’nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

’2Heyecanla bekliyorum’’

Şahinbey Millet Kütüphanesi’nin tamamlanmasını büyük bir heyecanla beklediğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Akkkent Mahallemize 40.000 m2 alan üzerine Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesi olacak olan Şahinbey Millet Kütüphanesi’nin inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Gece gündüz demeden ekipler büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Amacımız Şahinbey Millet Kütüphanemizi ’de Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında açarak hem gençlerimizin hem de vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Şahinbey Millet Kütüphanesi’nin tamamlanması ile birlikte bilgiye ve kitaba erişim noktasında Dünya’nın neresinde olursa olsun internet ağı yolu ile herkesin bilgiye erişmesini sağlamış olacağız. Kütüphanemiz gerek mimarisi gerekse fonksiyonel yapısı ile bambaşka bir kütüphane olacak. Büyük bir heyecanla tamamlanmasını bekliyorum. Kütüphanemizin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.