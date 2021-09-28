banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...

Şahinbey’de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ediliyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sabahın erken saatlerinde işlerine ve okullarına giden vatandaşlara ve öğrencilerle çorba dağıtım noktasında bir araya gelerek sohbet etti.

GAZİANTEP 28.09.2021, 16:47
Şahinbey’de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ediliyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sabahın erken saatlerinde işlerine ve okullarına giden vatandaşlara ve öğrencilerle çorba dağıtım noktasında bir araya gelerek sohbet etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşa hizmet veren Şahinbey Belediyesi, daha önce 8 noktada yapılan çorba dağıtımını 15 noktaya çıkararak her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikramında bulunuyor. Çorba dağıtım noktalarını ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere ve vatandaşlara kendi elleriyle çorba ikramında bulundu.

“Vatandaşlarımızı çorba içmeye bekliyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesinin 15 noktasında çorba ikramında bulunulduğunu belirterek, "Çorba ikramı Şahinbey Belediyesi olarak yıllardır yaptığımız bir uygulama. Her sabah 15 ayrı noktada 8 bin 500 vatandaşlarımıza çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Özellikle hastaneye, okula ve sabah işe giden işçilerimizin yoğun olduğu bölgelerde dağıtım yapıyoruz. Vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz sabah çorba dağıtım noktalarına uğrayarak çorbalarını ve ekmeklerini alıyorlar. Böylelikle kahvaltı ihtiyacı karşılanmış oluyor. Tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun diyor, herkesi çorba içmeye davet ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile sohbet eden vatandaşlar, verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0