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Şahinbey’de hayvan yetiştiricilerinin yüzü gülüyor

Daha önce hayvan yetiştiricilerine 2 bin 567 küçükbaş hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu desteğini arttırarak, 199 küçükbaş hayvan desteğinde daha bulunarak bu sayıyı 2 bin 766’ya çıkarttı.

GAZİANTEP 11.03.2021, 18:05
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Şahinbey’de hayvan yetiştiricilerinin yüzü gülüyor

Daha önce hayvan yetiştiricilerine 2 bin 567 küçükbaş hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu desteğini arttırarak, 199 küçükbaş hayvan desteğinde daha bulunarak bu sayıyı 2 bin 766’ya çıkarttı.

Hayvan yetiştiricilerine daha önce 184 büyükbaş, 2 bin 567 küçükbaş hayvan ve 24 milyon 285 bin kg hayvan yemi desteğinde bulunan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu desteğini sürdürerek, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 199 küçükbaş hayvan daha verdi. Burç Mahallesi’nde düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, meclis üyeleri ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Halka hizmet Hakk’a hizmettir

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek “Şahinbey Belediyesi olarak 9 bin 387 ton arpa ve buğday tohumu, 10 bin 70 ton gübre, 24 bin 285 ton hayvan yemi, 750 bin zeytin, 150 bin fıstık fidanı dağıttık. Daha önce 2 bin 751 canlı hayvan dağıtımı gerçekleştirdik. Bu hayvanlarımızın sayısı doğumlarla birlikte 4 bin 199’a çıktı. Köylerde ihtiyaç sahibi hayvan yetiştiricilerine canlı hayvan dağıtımımız devam edecek. Şahinbey’deki 80 köyümüzün 74’ünün yol çalışması tamamlanırken, 3 tanesinde halen çalışmalarımız devam ediyor. Bir aya kadar hepsi tamamlanmış olacak. Şu ana kadar açtığımız arazi yolu bin 300 kilometre’yi buldu. Şimdi çiftçilerimiz yaz kış demeden özel araçlarıyla dahi arazilerine gidebilecekler. Mera alanları çok önemli bu nedenle 75 milyon metrekare mera alanını gübreledik. Desteklerimiz bunla sınırlı değil Arı kovanı dağıtımı ile ilgili görüşmelerimizi yaptık ve tespitlerimiz devam ediyor. Bu yıl ilk olarak arı kovanı dağıtımı da yapacağız. Fidelerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Talep çok fazla bir kısmını vatandaşımıza dağıtacağız ve dağıtılacak fide sayısı 10 milyonu bulacak belki de geçecek. Tarımın desteklenmesi çok önemli Şahinbey Belediyesi olarak desteklerimizi arttırarak devam ettireceğiz” dedi.

İnsana dokunan projeler

Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, yapılan projelerin hayvan yetiştiriciliğinin gelişmesi anlamında çok önemli olduğunu belirterek “Şahinbey Belediye Başkanımız hayvan yetiştiricilerimize çok önemli desteklerde bulunuyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, canlı hayvanın yanı sıra, hayvan yemi, ahır yapımı gibi desteklerde bulunarak hayvan yetiştiricilerimizin her zaman yanında oluyor. Amacımız hayvan yetiştiricilerimizin yanında olup ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek çıkmak” dedi.

Üretim 4’e 5’e katlandı

Şahinbey’de üretimin arttığına dikkati çeken Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel “ İlçe Tarım Müdürlüğü olarak 4 yıldır bu projeleri organize ediyoruz. Dört yıl önce 4 bin çiftçimiz vardı ve çiftçilerimiz arazilerini destekleme için kayıt dahi yaptırmıyordu. Ancak Şahinbey Belediyemiz gübre ve tohum vermeye başlayınca çiftçilerimiz tarlalarını ekmek için başvuru yapmaya başladılar ve gecen yıl kayıtlı çiftçi sayımız 5 bin 500’e yükseldi. Bu yıl fide dağıtımı da işin içine girince bu rakamın 7 bin çiftçiye ulaşacağını düşünüyoruz. Bir projeyi yapmaktan ziyade devamlılığını getirmek daha önemlidir. Şahinbey Belediyemiz canlı hayvan dağıtımı gerçekleştirdi. Bu hayvanların beslenmesi ve yetiştirilmesi konusunda Şahinbey Belediyemiz ile birlikte takibini yapıyoruz. Canlı hayvanlardan ölenler oldu ve onların yerine yenilerini verdik. Başkanımızdan Allah razı olsun önemli destekler veriyor ve üretim alanlarımızı 4’e 5’e katladı” diye konuştu.

Şahinbey’de hayvancılığa önem artıyor

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, yapılan bu tür projelerin ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağladığını belirterek “Yurt dışından canlı hayvan ihraç etmememiz için üretimi arttırmamız gerekiyor. Şu anda yapılan bu proje ülkenin canlı hayvan açığını kapattığı gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da geçimini sağlamış oluyor. 2018 yılında Şahinbey’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine destekleme başvuru sayımız 411 iken 2019 yılında 455 yükseldi. 2020 yılında ise bu sayı 518 kişiye yükseldi. Dolayısıyla doğru belediyecilik ve doğru yatırımlar olduğu sürece ülkemizin eksiği olan ve Cumhurbaşkanımızın da belirtmiş olduğu 2023 yılında 83 milyon küçükbaş hayvan varlığına ulaşmak için Şahinbey Belediyesi’nin bu desteği büyük önem arz etmektedir. Bu projede emeği geçen Başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hayvan yetiştiricileri verilen desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler.
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