Şahinbey’de geleneksel spor tesisi çalışmaları sürüyor

Şahinbey Belediyesi, Akkent Spor Köyü’nün ardından şehre önemli bir spor tesisi daha kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi’nin devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. ‘Şahinbey Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi’ Yeşil Vadi Millet Bahçesi içerisindeki 90 bin metrekare alana inşa ediliyor. 12 adet han çadırının yer alacağı tesiste Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Kökbörü, Aşık Oyunu, Geleneksel Türk Okçuluğu, Kuşak, Karakucak, Mas ve Yağlı Güreş sporları eğitimleri verilecek.

Tesiste ayrıca 900 kişilik tribün, 9 tane Misafirhane, Müze, Kütüphane, Kostüm ve Fotoğraf Alanı, Deri Ve Keçe Atölyesi, Orta Asya Türk Mutfağı, Grup Çalışma Odaları, Özel Grup Çalışma Salonu, Gaziantep Mutfağı, Kafeterya, Restoranlar, VIP Localar, Atlı sporlar için atların kalacağı 101 adet boks alanı ve mescitler bulunacak.

“Önemli bir tesis”

Türkiye’nin en modern tesisini kurmayı ve diğer şehirlere de örnek teşkil etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Birincilik ve Geleneksel Sporlar Merkezimiz, Gaziantep ve Türkiye için önemli bir tesis olacak. Toplamda 90 bin metrekareye yaptığımız tesisimizde biniciliğin yanı sıra Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Kökbörü, Aşık Oyunu, Geleneksel Türk Okçuluğu, Kuşak, Karakucak, Mas ve Yağlı Güreş olmak üzere birçok dalda spor yapılabilecek. Ayrıca han çadırlarımızda müzemiz olacak ve burada özellikle Orta Asya mutfağından sunumlar olacak. Gençlerimize ikramlarda bulunacağız. Burası çok büyük bir tesis olacak. At, insanla bütünleşebilen bir hayvan. At binmek ise güzel bir spor. Aynı zamanda da hastaların tedavisinde kullanılan bir metot. Tesisimizi tamamladığımızda yüzün üzerinde at barınabilecek. Peygamber efendimiz de sporu teşvik ediyor. Ok atmayı ve yüzmeyi çocuklarınıza öğretin diye emrediyor. Şahinbey Belediyesi olarak şu ana kadar iki yüz on beş tane halı saha yaptık. Bu halı sahaların neredeyse tamamı ücretsiz. Gençlerimiz burada spor yapsın, faydalansın istiyoruz” dedi.