Şahinbey’de Empati Koridoru

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Şahinbey Belediyesi, kurduğu Empati Koridoruyla vatandaşların bir dakikalığına engelli kardeşlerinin duygularına ortak olmalarını sağladı.

Şahinbey Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli vatandaşlarımızın neler yaşadığının daha yakından anlaşılması için belediye binası önünde oluşturulan Empati Koridoru ile Şahinbeyli vatandaşlarının engelli vatandaşlar ile empati kurma fırsatı sundu.

"Gayretlerimizi daha da arttıracağız"

Empati Koridorundan görme engelli olarak geçen Şahinbey İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiçek “Bizim vazifemiz engelli kardeşlerimizin erişimini kolaylaştırmak ve sorunlarına çözüm bulmak. İnşallah o gayret içerisinde olacağız. Empati Koridorunda görme engelli olarak yürümekte gayretlerimizi daha da arttırmamıza vesile olacak. Şahinbey Belediyesi böyle bir çalışma yaptığı için teşekkür ederim” dedi.

"Hepimiz engelli adayıyız"

Tekerlekli sandalye ile Empati koridorunu geçen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Tüm engelli kardeşlerimizin bir kez daha 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Sadece Engelliler Günü’nde değil 365 gün boyunca engelli kardeşlerimizin yanındayız. 2009 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana 3 bin 224 engelli kardeşimize akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdik. 400’ün üzerinde beyaz baston, 100 den fazla işitme engelli kardeşimize işitme cihazı desteğinde bulunduk. Tüm kaldırımlarımızı, yollarımızı, parklarımızı, kamu binalarımızı engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun hale getirdik. Engelli kardeşlerimiz bu sayede dışarı çıkıp dolaşa biliyorlar. Onları anlayabilmek için empati kurmak gerekiyor. Engelli vatandaşlarımızın neler yaşadıklarını hissetmek gerekiyor. Bu nedenle belediyemizin bahçesine Empati Koridoru kurduk. Gözlerimiz kapandığında nasıl yürüyebiliyoruz veya manuel tekerlekli sandalyede engelli kardeşlerimiz engelleri nasıl aşıyorlar, bunları bizzat yaşamak ve hissetmek adına Empati Koridoru kurduk. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Engelli olmak herhangi bir suç değil. Hepimiz engelli adayıyız ve hepimiz yarın engelli olabiliriz. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak hepimizin birinci önceliği olmalı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da çok teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizin evde bakımı, nakdi destekler ve istihdamları konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapıldı. Bu anlamda destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Engelli kardeşlerimize yardımcı olmalıyız"

Şahinbey Belediyesi hizmet binası önündeki Empati Koridorunu kullanan vatandaşlar ise “Gerçekten de çok zor bir duyguymuş. Yapılan bu uygulama ile engelli vatandaşların neler hissettiğini daha iyi anladık. Bizlerde yaşamın içerisinde onlara yardımcı olmalıyız. Hayatta ki sorunları birlikte aşmamız gerektiğini yaşayarak ve hissederek gördük” diye konuştu.