Şahinbey’de Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 22 maddenin 9’u İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 8’i Plan Bütçe Komisyonuna, 1’i Tarife Komisyonuna, 1’inde ise görev süresi dolan ihtisas komisyonları üye seçimi gündeme alındı. 2 madde ise gündem dışı olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip meclis gündemine alındı. Gündem dışı olarak gündeme alınan 2 madde ise Encümen Üyeliği ve Başkanlık Divanı üyeliklerinin seçimi yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclis Başkanlık Divanında ve Encümen Üyeliği görevlerinde boşalma olması nedeniyle yerlerine yeni üye seçimi yapılırken, görev süresi dolan ihtisas komisyon üyeleri yerine de yeni üye seçimi yapıldı. Divan Katipliği Asil Üyeliğine Mustafa Kaplan, Gamze Gül Günsoy, Divan Katipliği Yedek Üyeliğine Mustafa Kemal Töremişoğlu, Emine Ayaz, Encümen Üyeliğine ise Hilmi Öztürk, Fetullah Genç, Nebi Kaplan seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeliğine Cuma Güzel, Müslüm Yüksel, Bedia Darıcılar, Abdullah Bedirhanoğlu, Yılmaz Kireç, Plan Bütçe Komisyon Üyeliğine Sait Şahin, Özkan Alpaslan, Ahmet İnal, Hüseyin Deveci, Mahmut Demirel Tarife Komisyon Üyeliğine Bekir Aslan, Hamit Kiraz, Ayşe Nur Mirkelam, Halil Karakuş, Hasan Şencan, Çevre ve Temizlik Komisyonu Üyeliğine Aslettin Yıldız, Mehmet Yaşar Göktürk, Muzaffer Çolak, Emine Ayaz, Mahmut Öztürk, Eğitim Gençlik Spor Komisyonu Üyeliğine Şükran Yılmaz, Ali Bayram Özkardemli, Hanifi Kızılbağ, Mehmet Cevat Ensari, Uğur Kalkan, Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliğine Mehmet Akıncıoğlu, Salih Bük, Şıh Mehmet Öztürk, Mustafa Kaplan, Uğur Kalkan, Kırsal Kalkınma Komisyonu Üyeliğine İbrahim Ceylan, Murat Kemal Titiz, Ali Koçarslan, Gamze Gül Günsoy ve Hasan Şencan seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı 2. oturum toplantısını 06 Ekim 2020 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.