Şahinbey’de depremzedelere kumanya desteği

Şahinbey Belediyesi yaşanan deprem felaketinde vatandaşın yanında olup kumanya desteğinde bulunuyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep’te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken Şahinbey Belediyesi aşevinde kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor. Nurdağı ve İslâhiye’ye mobil aş evleriyle destek veren Şahinbey Belediyesi ekipleri arama kurtarma çalışmalarına da destek oluyor.

’’Vayandaşlarımızın yanındayız’

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekiplerin vatandaşlara destek için gece gündüz çalıştığını ifade ederek, "Şahinbey Belediyesi olarak ekiplerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın bu zor gününde destek olmak için tüm imkânlarımız ile 7/24 görev başındayız. Bu zorlu süreci vatandaşlarımızla omuz omuza birlikte atlatacağız. ŞAHKUT ekiplerimiz Nurdağı’nda göçük altındaki vatandaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarında görev alırken, belediye personellerimiz aşevimizde kumanda hazırlanmasında ve dağıtımına yapıyor " dedi.