Şahinbey’de denetimler sürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan iş yerlerini zabıta ekipleri ile birlikte denetleyerek, esnafla sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüs tedbirlerinin uygulanması ve gıda ürünleri satan iş yerlerinin hijyen kurallarına uyması noktasında zabıta ekipleri ile birlikte denetime katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüse karşı herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti.

“Denetimlerimiz devam edecek”

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan ve vatandaşın sağlığı konusunda hassas olduklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Pandemi süreci devam ediyor. Son artışlarla birlikte hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ancak gıda sektöründe olan iş yerleri açık ve paket servis yapıyorlar. Şahinbey Belediyesi olarak halkımızın sağlığını düşünerek, temizlik ve ürün kalitesi anlamında iş yerlerini denetliyoruz. Her şeyin kurallara uygun ve hijyenik bir şekilde olmasını istiyoruz. Vatandaşımızın sağlığı ve huzuru bizim açımızdan çok önemli. Bu konuya da Şahinbey Belediyesi olarak azami hassasiyet gösteriyoruz” diye konuştu.