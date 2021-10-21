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Şahinbey’de çocuklara trafik parkları

Şahinbey Belediyesi çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla Şahinbey Parkı’na ve Yeşilvadi Millet Bahçesine trafik parkları yapıyor.

GAZİANTEP 21.10.2021, 16:45
Şahinbey’de çocuklara trafik parkları

Şahinbey Belediyesi çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla Şahinbey Parkı’na ve Yeşilvadi Millet Bahçesine trafik parkları yapıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Parkı’na ve Yeşilvadi Millet Bahçesine yapılan Trafik Park çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, trafik bilincinin aşılanması için trafik parkı yaptıklarını belirterek, ’’Eğitim küçük yaşta başlar çocuklarımızın trafik eğitimlerini küçük yaşta almaları için Şahinbey Parkımız ’da 1, Yeşilvadi Millet Bahçemize 2 tane toplamda 3 tane trafik park yapıyoruz. Trafik parklarında çocuklarımıza önce teorik sonrada uygulamalı eğitim verilebilecek. İçerisinde tüneller, battı çıktı yollar, üst geçit gibi trafikte karşılaşabileceği her türlü yolu onlara bu parkta tanıtmış ve uygulamalı olarak eğitmiş olacağız. Çocuklarımız trafik eğitimlerini küçük yaşta aldıktan sonra gelecekteki yaşamlarında bu alışkanlığı kazanmış trafik kurallarına uymuş olacaklar. Trafik parklarımızın Şahinbey’imize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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