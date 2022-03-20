banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
İnfaz koruma memurlarına müjde!
İnfaz koruma memurlarına müjde!
BM: “Ukrayna’da 847 sivil hayatını kaybetti”
BM: “Ukrayna’da 847 sivil hayatını kaybetti”
MHP’li Kılıç’tan ‘6+1’ göndermesi
MHP’li Kılıç’tan ‘6+1’ göndermesi
İngiltere’de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı
İngiltere’de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı

Şahinbey’de Çanakkale Destanı anlatıldı

Şahinbey Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından “Çanakkale Ruhu” adlı konferans düzenlendi.

GAZİANTEP 20.03.2022, 10:13
Şahinbey’de Çanakkale Destanı anlatıldı

Şahinbey Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından “Çanakkale Ruhu” adlı konferans düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel hale dönüştüren 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri yoğun katılımla düzenledi. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlik Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitlere edilen duanın ardından başladı. Etkinlik daha sonra Şahinbey Konservatuarı tarafından Çanakkale Destanı’nı anlatan ağıt ve türkülerin seslendirilmesiyle devam etti. Etkinlik ayrıca Profesör Doktor Mehmet Emin Ay tarafından “Çanakkale Ruhu” adlı konferansın ardından sona erdi. Duygusal anların yaşandığı etkinliğe Şahinbey Belediyesi Başkanvekili Cuma Güzel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Berk, şehit aileleri ve yakınları dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ Çanakkale savaşı ayet ve hadislerle beslenen imanla kazanıldı”

Çanakkale Zaferi’nin oluşmasındaki önemli nedenin askerlerin ayet ve hadislerle beslediği imanları sayesinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, ’’Çanakkale zaferinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Çanakkale zaferinin her yıldönümünde bizim bir şeyleri düşünmemiz lazım. Acaba Çanakkale zaferini bize kazandıran nedir? diye baktığımızda Çanakkale zaferinde bir husus var. Onun ne olduğunu da Rabbimiz bize açık bir şekilde gösteriyor. Bir İngiliz komutanı olan General Mac Arthur, ‘ Savaşta silahlar önemlidir. Komutanlarda önemlidir ama daha önemli olan maneviyattır, ruhtur’ diyor. Bunu söyleye kapitalist düşünceyle yetişmiş bir batılı komutan söylüyor. Gerçekten de Çanakkale Savaş’ında yokluk içinde postalları olmadan yalın ayak savaşan askerlerimiz olmuş. İşte bu nedenle savaşı kazandıran bu ruhtur. Bu ruh, ayet ve hadislerle beslenen imandır. Çünkü Rabbimiz, ‘Siz Allah’ın dinine yardım ederseniz Allah’ta size yardım eder’ buyuruyor. İşte bu sebeple İngilizlerin meşhur siyaset adamı olan W. Churchill, ‘ Biz Çanakkale’de Türklerle değil Tanrı ile savaştık ve kaybettik’ diyor. Çünkü Allah, dinine yardım eden o müminlere yardım ettiği için bu savaş kazanıldı” dedi.

“Allah’ın izniyle patlamayan toplarla ve eski teçhizatla gemiler batırıldı”

Çok sayıda büyük savaş gemilerinin savaş için geldiğini isimlerinde büyük kibir taşıyan gemilerin Allah’ın izniyle batırıldığını ifade eden Prof. Dr. Ay, “Tam 18 büyük savaş gemisiyle geldiler. Gemilerin bir kısım isimleri vardı ama bu isimlerden 3 tanesi büyük kibir taşıyordu. Inflexible (bükülemeyen), Inplacable (aman vermeyen), Irresistible (karşı konulmayan) bu 3 geminin isimleriydi. Allah’ın izniyle patlamayan toplarla, eski teçhizatlar ile batırıldı. Bu gemilerin bir kısmının altında şarap mahzenleri vardı. Çünkü onlar, bir haftada Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’da bunu kutlayacaklardı. Bir başka geminin altında ise matbaa makineleri vardı. Bu matbaa makinelerinde para basacaklar ve Osmanlı Devleti’nin parasını değersiz kılıp kendilerini ekonomik anlamda da o devletin sahibi yapacaklardı. O zamanki düşünce şu zamanda da devam ediyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Kasımpaşa 30 38
11. Galatasaray 29 38
12. Kayserispor 30 38
13. Antalyaspor 29 38
14. Sivasspor 29 37
15. Gaziantep FK 29 37
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 28 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 26 34
14. Gençlerbirliği 26 33
15. Kocaelispor 26 32
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Atletico Madrid 29 54
4. Barcelona 27 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Mallorca 28 26
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19