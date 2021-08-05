Şahinbey’de bir sosyal tesis daha hizmete açıldı

Hayırsever Ersan Çimen’in katkılarıyla Şahinbey Belediyesi tarafından Boyacı Mahallesi’ne yaptırılan Saniye Ersan Çimen Sosyal Tesisi, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ve protokol üyelerinin katılımıyla vatandaşların hizmetine açıldı.

Şahinbey ilçesindeki mahallelere sosyal tesis yaparak her yaş grubunun faydalanabileceği alanlar oluşturan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu tesislere bir yenisini daha ekledi. Şahinbey Belediyesi tarafından Boyacı Mahallesi’ne yaptırılan Saniye Ersan Çimen Sosyal Tesisi yapılan törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Yapılan tesiste taziye evi, derslikler, toplantı salonu, mutfak ve lavabo bulunuyor. Göreve geldiklerinde 1 tane bile taziye evinin olmadığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şuana kadar 296 adet taziye evi yaptıklarını ifade ederek yatırımların artarak devam etmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

“Çok şükür böyle bir şeye aracı olabildik”

Saniye Ersan Çimen Sosyal Tesisinin yapımına katkı sunan hayırsever iş insanı Ersan Çimen, “Bize bu imkanı sağlayan Rabbime hamd ve senalar olsun. Çok şükür böyle bir şeye aracı olabildik. Bizlere bu konuda öncü olan milletvekilimiz, belediye başkanımız ve aileme çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tahmazoğlu’ndan Şahinbey’e 296 adet taziye evi ve 188 adet sosyal tesis

Göreve geldiklerinde bir tane bile taziye evinin olmadığını dile getiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesis sayısının ise 10 adet olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında 296 adet taziye evi ve 188 adet sosyal tesis yaptıklarını belirterek, “Biz göreve başladığımızda Şahinbey maalesef sosyal tesis bakımından çok gerideydi. Göreve geldiğimizde 10 tane sosyal tesis vardı. Maalesef 1 tane bile taziye evimiz yoktu. Şuanda taziye evi sayımızı ben bile takip etmekte güçlük çekiyorum. Şuanda 296 tane kadın-erkek taziye evimiz vardı. 0 taziye evinden 296 sayısına çıkardık. Şuanda elhamdülillah 198 tane sosyal tesisimiz var. Mahallelerimizin en ihtiyaçları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bulunduğumuz olan mahallilerimizin en çok gelip gittiği yerler. Yine bu mahallemize 3’üncü bir müjdeyi vermek istiyorum. İtfaiyenin karşısında boş bir alan var. Biz belediye olarak orayı kamulaştırdık. O alana yaklaşık 8 milyon TL’nin üzerinde para ödedik. İnşallah oraya güzel bir tesis kazandıracağız. Alt katına otopark yapacağız. Giriş katında dükkanlar olacak. Üst katını da daha geniş kapsamlı öğrencilerimizin içerisinde kurs görebilecekleri, lise ve üniversite hazırlık kursları, hanım kardeşlerimiz için daha farklı geniş kurslar ve spor tesisinin olduğu bir tesisin proje çalışmasını yapıyoruz. İnşallah içinde kütüphanede olacak. Boyacı, 25 Aralık, Kepenek gibi bu bölgede bulunan mahallelerimize hizmet verecek. Hayırseverimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız tesisimiz 2 katlı. Alt katta büyük bir salonumuz var. Mutfak, abdest alma alanlarımız var. Üst katta kadınlar için bir bölümümüz var. Çocuklarımızım ders görebilecekleri 2 adet sınıfımız var. Yaklaşık 1 milyon 139 bin liraya mal oldu. Hayırseverimiz de 500 bin TL katkıda bulundu. Ersan beye ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz de isimlerini tesisimize verdik. Böyle isimler bu tesislerde yaşadıkça bu hayırseverlerimize büyük katkılar sağlayacak. Milletvekilimize, hayırseverimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sosyal tesisler pandemi döneminde üs görevi gördü”

Sosyal tesis açılışında konuşan Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, sosyal tesislerin önemine değinerek, “Şahinbey Türkiye’nin en büyük ilçelerinden bir tanesi. Şahinbey yine Türkiye’nin en çok öğrencisi olan ilçelerden birisi. 266 bin öğrencimiz var. Beraberinde en çok okulu olan ve en çok okul yatırımı alan ilçemiz. Hem Şahinbey Belediyemizin hem de Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sayesinde yıllar sonra Şahinbey’imizde liseye geçiş sınavlarında hem de üniversitelere giriş sınavlarında başarılar elde ettik. Bu sene ilçemiz 65 yeni okul ile buluşacak. Pandemi sürecinde sosyal tesislerimiz bizim mücadelelerimizin üs bölgeleri oldu. Pandemi döneminde başarılar elde edebilmek için bu üs bölgelerini yerinden yönetim ile çok sağlıklı bir süreç geçirdik. Bu noktada kurumlar arası koordinasyonun her zaman faydasını görüyoruz. Özellikle bu tür hizmetleriyle 200’ün üstünde tesisle vatandaşlarımızı buluşturan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün açılışı yapılan tesise katkılarından dolayı hayırseverimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tesisimiz aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.