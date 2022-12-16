Şahinbey’de bankam atık noktalarına yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi sağlıklı çevre ve bilinçli toplumun inşasında önemli bir rol üstlenerek ‘Sıfır Atık’ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde geri dönüşümde çok önemli mesafeler kat eden Şahinbey Belediyesi, bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi ve Çevre Temizlik Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde ilçe genelinde belirlenen noktalara bırakılan atık toplama kumbaraları Şahinbey ilçesinin geleceği için önemli rol oynuyor.

"Geri dönüşümü önemsiyoruz"

Geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarına hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerine dikkat çeken Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Oluşturduğumuz araç ve ekipmanlarla daha güzel yarınlar oluşturmak için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz. Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Her türlü atığı geri dönüştürmek adına başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Özellikle çöpe atılan fakat aslında çöp olmayan geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandıracağımız plastikleri, cam şişeleri, teneke kutuları, kartonları ve kâğıtları Bankam Atık noktalarımızda topluyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı teşvik etmek için çeşitli hediyeler veriyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinde veya iş yerlerinde topladıkları geri dönüşüm malzemelerini tartılarak alıp, bunun karşılığında bisiklet, top ve temizlik ürünleri gibi eşyaları vatandaşlarımıza hediye olarak veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla gelecek nesillere daha temiz bir Dünya ve daha yaşanabilir bir çevre bırakacağız.” dedi.