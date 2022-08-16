Şahinbey’de asfaltlama çalışması sürüyor

Şahinbey Belediyesi ulaşım ve esnafın işlerinin aksamaması için ilçedeki asfaltlama çalışmalarını gece sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi Fen İşleri ekipleri vatandaşın daha konforlu ve ilçeye yakışır yollar yapmak için gece gündüz demeden asfaltlama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Perilikaya 177 nolu caddeye gece yapılan asfaltlama çalışmasının sabahına esnafla bir araya gelerek asfalt çalışması ile ilgili fikirlerini dinledi.

“7/24 vatandaşımız için çalışıyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu hiçbir trafik aksaklığına sebep olmadan asfalt çalışması yapıldığına dikkati çekerek, “Perilikaya’daki 177 nolu cadde çok önemli ve işlek bir cadde. Barak, Perilikaya, Tekstilkent ve Bozoklar Mahallemizin kesiştiği nokta. Trafik akışının oldukça yoğun olduğu bir cadde. Şahinbey belediyesi olarak buradaki eskiyen asfaltımızı bir gecede kazıyarak, ikinci gecede sabaha kadar asfaltlayarak işi bitirmiş olduk. Hiçbir trafik aksaklığına sebebiyet vermeden, esnafımız iş yerini kapattıktan sonra saat 22.00’de başlayıp sabah namazı ile birlikte asfaltımızı tamamladık. Bu cadde üzerindeki esnafımızla bir araya geldik. Onlarda yapılan asfalt çalışmasının bu kadar hızlı yapılmasından oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Milletimize hizmet etmek için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hızlı ve güler yüzlü hizmet”

Supi Esen, asfalt çalışmasının Şahinbey Belediyesi tarafından hızlıca yapıldığını ifade ederek, “Muhteşem bir hizmet. Sabah iş yerlerimize geldiğimizde yollarımızın asfaltlandığını gördük. Ne trafik aksadı ne de işimiz aksadı. Gerçekten de çok güzel ve önemli bir hizmet. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Nizamettin Aslanoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduğunu ifade ederek, “Esnaf olan amcamı ziyarete geldiğimde asfaltın değiştiğini gördüm. Bir gün önce geldiğimde eski asfalt varken, ertesi günü trafik aksamadan yeni asfalt yapılmış gerçekten de çok güzel bir hizmet olmuş. Başkanımızda bizleri ziyaret etti ve kendisiyle çalışmalarıyla ilgili istişare yaptık. Muhteşem projeler yapıyor kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.