Şahinbey’de asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde kolay ve kaliteli bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla yeni bağlantı güzergahları, modernizasyon ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

"Çözüm üreten projeler yapıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlara daha iyi yaşam alanları sunmak için asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hemşehrilerimizle güzel bir gönül köprüsü kurduk. ‘Hayat standartlarını daha fazla nasıl yükseltebiliriz’ şiarıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan da olumlu dönüşler oluyor. Bir taraftan ilçemizin çehresini değiştirirken bir taraftan da sosyal projelerle toplumun her kesimine kucak açıyoruz. İlçemizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek bizim için en büyük mutluluk. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek” diye konuştu.