Şahinbey’de asfalt çalışmalarını sürdürüyor
GAZİANTEP MERKEZ ŞAHİNBEY BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE KOLAY VE KALİTELİ BİR ULAŞIM AĞI SAĞLAMAK AMACIYLA YENİ BAĞLANTI GÜZERGÂHLARI, MODERNİZASYON VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. İLÇENİN FARKLI BÖLGELERİNDE ESKİYEN VE BOZULAN YOLLARI TAMAMEN YENİLEYEN BELEDİYE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR. ÇÖZÜM ÜRETEN PROJELER YAPIYORUZ
Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde kolay ve kaliteli bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla yeni bağlantı güzergahları, modernizasyon ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
İlçenin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
"Çözüm üreten projeler yapıyoruz"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlara daha iyi yaşam alanları sunmak için asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hemşehrilerimizle güzel bir gönül köprüsü kurduk. ‘Hayat standartlarını daha fazla nasıl yükseltebiliriz’ şiarıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan da olumlu dönüşler oluyor. Bir taraftan ilçemizin çehresini değiştirirken bir taraftan da sosyal projelerle toplumun her kesimine kucak açıyoruz. İlçemizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek bizim için en büyük mutluluk. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek” diye konuştu.
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:13
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25