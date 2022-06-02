Şahinbey’de 40 bin öğrenciye bisiklet dağıtılıyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 6 dönem üst üste takdir alan 40 bin öğrenciye bisiklet dağıtılıyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve spora teşvik amacıyla 2021-2022 eğitim yılının ilk döneminde başlatılan kampanya ile üst üste 6 kez takdir alan 20 bin öğrenciye bisiklet dağıtıldı. Eğitim sezonunun ikinci döneminde de devam edecek kampanya ile yine aynı koşullarda başarılı olan 20 bin öğrenciye daha bisiklet dağıtılacak. Bir senede dağıtılan bisiklet sayısı toplamda 40 bine çıkarken, ilçede bisiklet kullanımının yaygınlaşması için bisiklet yolları yapım çalışmaları sürüyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününü kutlayarak, ilçede bisiklet kullanımını yaygınlaştırma çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Tahmazoğlu ’’Bisikletleri hem ulaşım aracı olarak, hem de spor yapıp sağlıklı yaşam aracı olarak kullanıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak bisikletli hayatı destekliyoruz. Bugüne kadar 30 km’ye yakın bisiklet yolu yaptık. Özellikle gençlerimizin bisiklet kullanmalarını teşvik ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak çok genç bir nüfusa sahibiz. Genç dostu bir belediyeyiz. Gençlerimizi eğitimde, sanatta, sporda ve bilimde desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 5 okul, 209 gençlik merkezi, 8 millet kıraathanesi yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca eğitimi desteklemek adına kitap, soru bankası yardımcı ders kitaplarını gençlerimize dağıttık, pandemi sürecinde öğrencilerimize 52 bin tablet ve dizüstü bilgisayar hediye ettik. Eğitimde, sporda ve bilimde başarıyı desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 145 bin 227 öğrencimizi uçakla Çanakkale’de ecdadıyla buluşturduk. Okul 1’ncisi, 2’ncisi ve 3’üncüsü olan gençlerimizi Umre, Bosna Hersek ve Ayasofya ziyaretleriyle ödüllendirdik. Yine başarıyı teşvik adına üst üste 6 takdir almış olan 20 bin öğrencimize bisiklet hediye etmiştik. Aynı şartlarda 20 bin bisikletin dağıtımını sürdürüyoruz. Böylelikle 40 bin başarılı öğrencimize bisiklet hediye etmiş olacağız” dedi.