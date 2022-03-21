Şahinbey’de 3 milyon 968 bin fidan toprakla buluşturuldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam eden Şahinbey Belediyesi 3 milyon 968 bin 102 fidan dağıtımı ve dikiminin yanı sıra 55 bin reyhan, 10 bin asma dağıtımı gerçekleştirdi. Şahinbey Belediyesi, vatandaşların vakitlerini daha iyi değerlendirip spor yapabilmeleri için 635 park yaparak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 0,89 metrekareden 13,11 metrekareye çıkardı.

“Daha yeşil bir Gaziantep için çalışıyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şu ana kadar 635 park yaparak yeşil alan miktarını arttırdıklarını belirterek, “Peygamber Efendimiz yarın kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz buyuruyor. Bu nedenle ağaçlandırmak ve her tarafı yeşile bürümek çok önemli. Erozyon, yağmur, iklim ve çevre açısından ağaç dikimi çok önemli. Bu nedenle elimizden geldiği kadar her tarafı ağaçlandırmamız gerekiyor. Sayın Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin karşısında 572 dönümlük bir arazi olduğunu ve bu alanın ormana dönüştürülmesinin güzel olacağını söylemişti. Biz de ilk meclisimizde bu kararı alarak 2010 yılında bu alanı ağaçlandırdık. Bunun dışında Mavikent Mahallesi’nde 600 dönüm alanı Orman Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde orman alanına çevirdik ve bu alana Çanakkale Orman’ı ismini vermiştik. Şahinbey İlçemizde ayrıca Burç ve Yamaçtepe Ormanımız bulunuyor. Yamaçtepe Ormanı içerisine gençler için kamp alanı ve Bilim Şahinbey alanı yaptık. Şu ana kadar 635 tane parkın yapımını tamamladık ve ihtiyaç olan yerlere yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan da vatandaşlarımıza fidan dağıtımı yapıyoruz. Şu ana kadar 3.968.102 fidan dağıtımı ve dikimi gerçekleştirdik. Amacımız Gaziantep’imizi ve Şahinbey’imizi daha yeşil bir hale dönüştürmek” dedi.