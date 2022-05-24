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Şahinbey’de 11 yılda 146 bin 401 bebek dünyaya geldi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 11 yıl önce hayata geçirilen ve ilçede yeni doğan her bebeğin evlerinde ziyaret edildiği ’’Hoşgeldin Bebek’’ projesinde 146 bin 401’inci aile ziyaret edilerek hediyeleri verildi.

GAZİANTEP 24.05.2022, 16:41
Şahinbey’de 11 yılda 146 bin 401 bebek dünyaya geldi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 11 yıl önce hayata geçirilen ve ilçede yeni doğan her bebeğin evlerinde ziyaret edildiği ’’Hoşgeldin Bebek’’ projesinde 146 bin 401’inci aile ziyaret edilerek hediyeleri verildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun, en önemli projelerinden birisi olan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi 11 yıldır aralıksız sürüyor. Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan Hoş Geldin Bebek projesi ile her gün iki ekip Şahinbey’de ikamet eden tüm aileleri ve bebeklerini evlerinde ziyaret ederek, görevli hemşire tarafından aileye çocuk gelişimi, anne sütünün önemi ve aşılarla ilgili bilgiler veriyor. Şahinbey Belediyesi ise ziyaret sırasında anne-bebek takım çantası, anne-bebek bakım rehberi, battaniye ve ateş ölçer gibi bir çok malzemenin bulunduğu hediye paketi veriyor.

Proje 2011 yılında başladı

Şahinbey Belediyesi Hoş Geldin Bebek ekibi 2011 yılı içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrasında Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde doğan tüm bebekleri ziyaret ediyor. İçerisinde hemşirelerin de bulunduğu 2 ekiple ziyaretler gerçekleştirilirken, günlük ortalama 80 bebek ve ailesi ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde; anne sütünün önemi ve devamlılığı, topuk kanının alınması, bebeğin aşıları, bebek bakımı, loğusalık konularında bilgiler veriliyor. Ziyaret edilen evlere bebek battaniyesi, ateş ölçer ve anne çantası hediye ediliyor. Şahinbey Belediyesi, bu güne kadar ilçe sınırları içinde dünyaya gelen 146.401 bebeğe ‘Hoş Geldin’ diyerek anne-babaların mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Hoş Geldin Bebek projesini önemsediklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak göreve başladığımızda Evlilik Okulu ve Hoş Geldin Bebek Projelerini başlatmıştık. Her iki projemizde başarıyla devam ediyor. Hoş Geldin Bebek Proje’sinin öncelikli amacı bebek ölümlerini azaltarak, sağlıklı bir nesil yetişmesini sağlamak. Bu projemizi sağlık müdürlüğümüz ile bilikte iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Hoş Geldin Bebek Projemizde 2 ekibimiz her gün yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ediyorlar. Bebeklerin sağlıklı yetişmesi için bebeklerin aşısı, anne sütünün önemi, bebek bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak anne bilgilendiriliyor. Bunun dışında Şahinbey Belediyesi olarak annelerimize ateş ölçer, bebek bakım rehberi, çanta ve battaniye hediye ediyoruz. Hoş geldin Bebek Projesiyle ekiplerimiz bugüne kadar 146.401 bebeği ziyaret etti. Sağlıklı nesillerin yetişmesi adına projemizi devam ettireceğiz” dedi

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