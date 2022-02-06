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Şahinbey kongre ve sanat merkezi 200 hafızı ağırladı

İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan 200 öğrencinin icazet töreni Gaziantep’in Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

GAZİANTEP 06.02.2022, 15:21
Şahinbey kongre ve sanat merkezi 200 hafızı ağırladı

İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan 200 öğrencinin icazet töreni Gaziantep’in Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi bunlara bir yenisini daha ekleyerek 200 hafızın “Hafızlık İcazet Merasimi”ne ev sahipliği yaptı. Tören geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde Kur’an kursları arasında düzenlenen “Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nda birinci olan Hafız İshak Mermer’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program sonrasında yeni hafızlara Şahinbey Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketleri takdim edildi.

“Gaziantep tarihte küçük buhara olarak anılmış bir şehirdir”

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep’in tarihte küçük Buhara olarak anıldığını belirterek, “Gazi şehrimizde çok özel bir ana hepimiz şahitlik ve tanıklık ettik. Gaziantep çok müstesna bir şehirdir. Tarihte ‘Şam Gelini’ ve ‘Şehirlerin Gelini’ olarak anılmıştır. Manevi ve tasavvufi iklimi ile tarihte yine ‘Küçük Buhara’ olarak anılmış bir şehirdir. Biz bugün bu ‘Küçük Buhara’nın o küçük, müstesna iklimini bir kez daha bu çağda yeniden soluyoruz. Bu müstesna iklimi oluşturan herkesi saygıyla selamlıyorum. Bundan 20 yıl öncesine dair benim gençliğe evirilen ruhumda kimi travmalar vardır. Bunlardan en önemlisi Nizip’te kız kardeşlerimin gittiği bir Kur’an Kursu vardı. Ancak bu Kur’an kursu maalesef gizli bir kurstu. Zaman zaman kız kardeşlerimin eve korku içerisinde geldiklerine şahitlik ettim. Sebebini sorduğumda ‘polisler Kur’an kursunu basacakmış bize orayı boşaltın dediler. Bunun için koşarak eve geldik’ derlerdi. Çok değil 20 yıl önce bunları yaşadık. O yıllardan bu yıllara bizleri getiren rabbimize milyonlarca kez secdeler olsun” ifadelerini kullandı.

“Bugünlere kolay gelinmedi”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, yeni hafızları tebrik ederek, “Bu günlere kolay gelinmedi. Allaha şükürler olsun ki bugünleri yaşıyoruz. Bu kazanımların devamı için dinimize ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e sahip çıkmamız lazım. Yeni hafız olan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kendilerinin yetişmesinde emeği geçen ailelerine, hocalarına, Diyanet işlerine, belediyelerimize ve şehrimizin hayırseverlerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Kur’an-ı Kerim ezberlenince hafızlık bitmiyor”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı, ilmi hayatında aldığı en önemli diplomanın, hafızlık diploması olduğunu belirterek, “Gayemiz burada hafızlık bereketinden milletimizin daha fazla nasıl istifade edeceği dir. Bunun üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Özellikle müftülerimiz Kur’an kursu yönetici ve hocalarımız, vakıf yetkilileri ve hayırseverlerimiz, hafızlarımız onların anne ve babalarına sizlere sesleniyorum, Asr-ı Saadette hafızlığın amacı Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve yaşamaktı. Öyleyse bizim bugün bütün amacımız bu olmalıdır. Planlarımız, sistemlerimiz, programlarımız buna göre yapılanmalıdır. Hafızlarımız sadece Kur’an-ı Kerim’in ezberi ile yetinmemelidir. Hafızlık aynı zamanda manevi ahlaki bir olgunlaşma sürecidir. Hafızlar kendine özgüveni olan liderlik yapabilecek olgun kişilikte yetişmelidirler. Çünkü hafızlar Kur’an’ı ezberlemişlerdir. Hafızlık eğitimi düzenlemelerimiz buna göre yeniden gözden geçirilmelidir” şeklinde konuştu.

“Kur’an-ı Kerim öğrenmek ve buna vesile olmak çok önemli”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin geleceğin Bedreddin Aynilerini, Adil ve Mehmet Görmez hocaların hürmetle selamladığını söyleyerek, “Kur’an-ı öğrenmek, öğretmek ve buna vesile olmak çok önemli. Bu kardeşiniz 2002 yılında parlamentoya gittiği zaman bunları hayal etmesi ve konuşması ve icra etmesinin büyük bir vesayetin altında olduğu bir Türkiye’den bugün bunları konuşan cesareti ile dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür diyen Recep Tayyip Erdoğan için hamdolsun” ifadelerini kullandı.

“Dinimiz okumayı ve öğrenmeyi emrediyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, Kur’an-ı Kerim eğitiminin ve hafızlığın önemine değinerek, “Tarih boyunca ne zaman dinimize sarılmışsak, dinimizi yaşamışsak yükselmeye başlamışız ve yükselmeye devam etmişiz. Çünkü bizim dinimiz bize öğrenmeyi, okumayı emrediyor. Dinimizin ilk emri ‘oku’ dur. Hafızlarımız inşallah bundan sonra kendi öğrendiklerini Kur’an hakikatlerini millete de anlatacaklar, hayırlı bir nesil yetişmesine vesile olacaklar. Bunun için ümitliyiz, mutluyuz Allah kendilerinden razı olsun. Aynı zamanda şefaat hakkına nail oldular. Anne babalara ne mutlu ki bu hafızları yetiştirdikleri için onlara cennete taç giydirecekler. Bu hafızlar Kur’an-ı başlarına taç yaptılar. Bizde onları başımıza taç ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir diye buyuruyor Peygamber Efendimiz (S.A.V) hafızlarımız Kur’an-ı öğrenmekle bu müjdeye nail oldular. Sizlere emek veren hocalardan, müftülerden, anne, babalardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı Fahri Başkanı Ökkeş Eruslu, yeni hafızları tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen bu önemli törene TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Doktor Hüseyin Hazırlar, Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı Fahri Başkanı Ökkeş Eruslu ve vatandaşlar katıldı

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