Şahinbey, ‘iftara 5 kala’ vatandaşların yanında

Şahinbey Belediyesi, iftara yetişemeyen vatandaşlar için hayata geçirdiği “iftara 5 kala” projesiyle ilçenin yoğun olan kavşaklarında kumanya dağıtımını geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da sürdürüyor.

Trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ve otobüsteki vatandaşlar, Şahinbey Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin dağıttıkları kumanyalarla oruçlarını açıyor. Paylaşmanın ve birlikte olmanın simgesi olan Ramazan ayının ilk gününde trafik yoğunluğu nedeniyle iftara yetişemeyenlerin imdadına Şahinbey Belediyesi yetişti.

Yolda kalan sürücülere iftariyelik

Projeyi her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiklerini hatırlatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Projemiz ile işlerinden evlerine giden vatandaşlarımızın ve görev başında olan şoförlerimizin oruçlarını açmalarını için kavşaklarda kumanya dağıtıyoruz. Projemizin ismi ‘İftara 5 kala’ ve trafikte, kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşlarımıza iftariyelik veriyoruz. Vatandaşlarımız ezan okunduğunda yolda iftarlarını açabiliyorlar. Böylelikle eve gidinceye kadar aç kalmamalarını sağlıyoruz. Bu uygulamayla vatandaşlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz” dedi.

Şahinbey Belediyesi’nin iftar saatinde kendilerine iftarlık dağıtmasından oldukça memnun olan sürücüler, “İftar vaktine yetişemedik. Ancak Şahinbey Belediyesi ekipleri bizlere Ramazan’ın bereketini ve birliğini bir kez daha gösterdi. İftar vakti bizleri unutmayarak kumanyalar dağıttı. Bu uygulamaya katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle bir uygulama yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştular.