Şahinbey, her gün on binlerce kişiyi iftarda buluşturuyor

Şahinbey Belediyesi, her gün on binlerce Gaziantepli vatandaşı kardeşliğin sembolü olan Şıh Meydanı’nda bir araya getirerek iftar sofrasında buluşturuyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından Şıh Meydanı’nda düzenlenen iftar yemeğine katılan vatandaşlar, tarihi ortamda komşuluk ve paylaşmanın huzuru yaşıyor. Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşma, dayanışma ve birlik duygularını arttırma amacıyla kurulan iftar sofrasında vatandaşlara sıcak iftar yemeği ikram ediliyor. Ramazan boyunca vatandaşların aynı sofrada buluştuğu iftar sofrasında her gün ilahi ekipleri tarafından tasavvuf müziğinden seçkin eserler seslendiriliyor.

“Rabbim birliğimizi bozmasın”

Şıh Meydanı’nın tarihi ortamında vatandaşlarla bir araya gelerek iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak bu Ramazan ayını da dolu dolu geçiriyoruz. Özellikle Şıh Meydanı’nda tarihi mekân içerisinde vatandaşlarımıza her gün iftar yemeği ikram ediyoruz. Birlikte oruçlarımızı açıyoruz. Buraya her mahalleden kardeşlerimiz geliyor. Kimseye kimliğini sormuyoruz. Yaşlısı, genci hepsi bir arada bir sofrayı paylaşıyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

İftar saati programı ilgi ile izleniyor

Şıh Meydanı’na iftarını açmak için gelen vatandaşlar ise Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen iftar saati programını ilgi ile izliyor. Birbirinden değerli konukların katıldığı programda dualar, ilahiler okunup, soru cevap şeklinde sohbetler ediliyor.

Yemekler garsonlar tarafından dağıtılıyor

Vatandaşlar sıraya girerek yemek alma yerine Şahinbey Belediyesi tarafından görevlendirilen garsonlar vatandaşların yemeklerini, sularını, ayranlarını ve ekmeklerini masaya getirerek tıpkı bir restoran konseptinde hizmet veriyor. Ayrıca yemekler, soğumaması için hijyenik kaplarda muhafaza ediliyor.

“Muhteşem bir ortam”

Şıh Meydanı’nda iftar açmaya gelen vatandaşlar tarihi ortamda iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz. Her yıl böylesi tarihi bir ortamda, Gaziantepli hemşerimiz ile birlikte bizlere iftar açıma imkanı sunuyor. İftarımızı açmak için buraya geldiğimizde birbirinden leziz ve çeşitli yemekler soframıza geliyor. Ailemiz ve komşularımız ile birlikte iftarımızı açıyoruz. Bizlere unutulmaz bir ortam sağlıyor. Sayesinde geleneklerimizi yaşayarak iftar açıyoruz. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştular.

Öte yandan, dün akşamki iftar programında önceki dönem Adalet Bakanı, AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Av. Hasan Teke ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gaziantep’in dört bir tarafından Şıh Meydanı’na iftarını açmak için gelen vatandaşları yalnız bırakmadı.