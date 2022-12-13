Şahinbey ‘Bilim Tırı’ ile bilimi ve teknolojiyi okullara taşıyor

Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren Deneyap ve Bilim Şahinbey Atölyeleri, "Bilim Tırı" ile merkezin imkânlarını kırsal mahallelerdeki okullara taşıyarak, öğrencilere bilimi sevdiriyor.

Eğitime ve Bilime büyük önem veren Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Tırı; Deneyap ve Bilim Şahinbey Atölyelerini kırsal mahallelerde okullara taşıyor. Kırsal mahallelerdeki çocuk ve gençlere hizmet götüren tır; içinde bulunan düzenekler ile bilimsel aktiviteler yaptırmayı, deney ortamında bilgiye ulaşım sağlamayı, gençlerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini tesis etmeyi amaçlıyor.

"Öğrencilere hizmet veriyor"

Yenilenebilir ve temiz enerji gibi güncel konularda farkındalık oluşturmayı da amaçlayan proje için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği yapan Şahinbey Belediyesi, her hafta bir başka okulda öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. Uzmanların da eşlik ettiği Bilim Tırı, aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerin sorularına yanıtlar vererek yeni nesillere deneyimleyip bilimi sevdirmeye devam edecek.

“Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ‘tüketen değil üreten ve geliştiren Türkiye için’ önemli projelere imza attıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak açmış olduğumuz Deneyap atölyelerinde öğrencilerimize doğa, teknoloji, matematik, tasarım, uzay ve havacılık alanlarında eğitimler veriyoruz. Amacımız; gençlerimizi teknoloji ile buluşturmak. Bu atölyelerde teknolojik anlamda merakı, ilgisi ve kabiliyeti olan gençlerimizi çok daha ileri noktalara taşımak. Şu an uzay ve teknoloji çağındayız. Gençlerimizi eğitmenlerimizle çağa hazırlamak için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Bilim Tırı ile merkezdeki öğrencilerimizin yararlandığı imkanlardan kırsal kesimdeki gençlerimiz ve öğrencilerimizde yararlanmış oluyor. Gaye; gençlerimizi daha da bilinçlendirerek, geleceğe hazırlamak" dedi.

“İlk defa gördük”

Bilim Tırı’ndaki birçok materyallerle ilk defa tanışan öğrenciler ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Bilim TIR’ındaki üç boyutlu sanal gerçekliği, robotları ve birçok şeyi ilk defa gördük. Bizim için oldukça faydalı ve eğitici bir deneyim oldu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.