banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul Boğazı donacak iddialarına Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan yeni yorum
İstanbul Boğazı donacak iddialarına Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan yeni yorum
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!
Film değil gerçek: Dolandırıcıları böyle yakalattılar
Film değil gerçek: Dolandırıcıları böyle yakalattılar

Şahinbey Belediyesinin eğitime desteği sürüyor

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey İlçesinde yapılacak olan Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu protokolü Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve hayırsever Ökkeş Eruslu arasında imzalandı.

GAZİANTEP 28.02.2021, 14:38
2
Şahinbey Belediyesinin eğitime desteği sürüyor

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey İlçesinde yapılacak olan Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu protokolü Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve hayırsever Ökkeş Eruslu arasında imzalandı.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine, Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, ile hayırseverler Ökkeş Eruslu ve Kahraman Eruslu katıldı.

“İlimize hayırlı olsun”

Eruslu ailesinin hayır hasenat konularında önde giden ailelerden biri olduğunu dile getiren Vali Davut Gül, “Hayırseverimiz Ökkeş Eruslu hem hayır işlerine önderlik ediyor, hem organizasyonlarda görev alıyor hem de kendisi maddi olarak katkıda bulunuyor. 70 kişilik Hafızlık Kur’an Kursu’nun İlimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Alper Çiftçi ile Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Hafızlık Kur’an Kursu’nun Gaziantep’e hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Buralarda vatanını milletini seven gençler yetişecektir”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep ve Şahinbey’de böyle müesseselerin çoğalmasının gençlerin vatanını, milletini seven gençler olarak yetişmesi noktasında büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, “Yapılacak olan Hafızlık Kur’an Kursu’nun Gaziantep’imize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Eruslu ailesi daha öncede Gaziantep’imize okul, cami ve Kur’an kursları gibi önemli eserler kazandırmışlardır. Allah kendilerinden razı olsun. Bu proje ile bu eserlere bir yenisi daha eklenecek. İlimizde ve ilçemizde bu tür müesseselerin çoğalması gençlerimizin vatanını milletini seven bir nesil olarak yetişmesi noktasında büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eruslu ailesi şehrimize önemli eserler kazandırdı

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise hayırsever iş adamı Ökkeş Eruslu’nun geçmişte de Gaziantep’e önemli eserler kazandırdığını belirterek, “Hafızlık Kur’an Kursu yapılacak yerin hemen yanında hem İmam Hatip hem de Cami var. Kurs da bunların arasında olacak. Burada hafızlık yapan yavrularımız İmam Hatip’e gitme imkânı bulacak ve yanındaki camide de uygulama yapma imkânı bulacak. Gaziantep üreten gelişen bir şehir olmanın yanında paylaşan bir şehir. Kazandığını insana, eğitime, hayra yatırım olarak döndüren bir şehir. Bu çalışmada arazi desteği sunan ve diğer desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hayırlı uğurlu olsun”

Hayırseverler Ökkeş Eruslu ve Kahraman Eruslu da “Cenabı Hak kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı kılsın. Allah’ın rızasına uygun hayırlar yapmayı cümlemize nasip eylesin. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah sayılarını arttırsın” diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında Şahinbey İlçesi Kahvelipınar Mahallesinde 70 kişi kapasiteli olarak yaptırılacak Hafızlık Kur’an Kursu için imzalar atıldı. Kur’an Kursunun isminin ise Ökkeş Eruslu Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu olacağı bildirildi.
Yorumlar (0)
banner422
10°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 26 34
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 24 50
3. Altınordu 24 44
4. İstanbulspor 23 43
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 24 39
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 23 31
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 24 39
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 26 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 24 25
16. Eibar 25 22
17. Deportivo Alaves 25 22
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20