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Şahinbey Belediyesi’nin 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Şahinbey Belediyesi’nin “Şahinbey Okuyor Bu Ramazan Her zaman” sloganıyla düzenlediği Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. Kitapseverler ile öğrencilerden yoğun ilgi gören açılışta konuşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, kitap fuarının arkasının geleceğini söyledi.

GAZİANTEP 09.04.2022, 18:19
Şahinbey Belediyesi’nin 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Şahinbey Belediyesi’nin “Şahinbey Okuyor Bu Ramazan Her zaman” sloganıyla düzenlediği Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. Kitapseverler ile öğrencilerden yoğun ilgi gören açılışta konuşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, kitap fuarının arkasının geleceğini söyledi.

Şahinbey Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği 3. Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. “Şahinbey Okuyor Bu Ramazan Her zaman” sloganıyla Akkent Kongre ve Sanat Merkezi’nde Gaziantep Valiliği, Gaziantep ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlediği fuarın açılışı kitapsever vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Fuarın açılış programına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali Davut Gül, AK Parti Milletvekilleri Nejat Koçer ve Müslüm Yüksel, MHP Milletvekilleri Sermet Atay ile Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç’ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Kitap fuarının açılış programı dünyaca ünlü Güney Afrikalı hafız Abdurrahman Sadien’in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sadien’in etkileyici Kuran-ı Kerim ziyafetinin ardından Şahinbey Belediyesi Tasavvuf Müziği Korosu katılımcılara konser verdi.

“Şuana kadar yaklaşık 12 milyon kitap dağıttık”

Katılımcılara ve ziyaretçilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, İslam dininin ilk emrinin “Oku” olduğunu belirtti. Kitap fuarlarının çok önemli olduğunu aktaran Tahmazoğlu, “Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de ‘oku’ emriyle başlıyor. Bol bol okumamız gerekiyor. Bizim dinimiz bizleri sürekli okumaya ve öğrenmeye teşvik eden bir din. Onun için bu kitap fuarları yazarlarla okurların, kitaplarla okurların buluşması açısından gerçekten çok kıymetli. Bu fırsatı gençlerimize ve insanlarımıza vermek için bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz kitap fuarının arkası da gelecek. Şuana kadar 12 milyonu aşkın kitap dağıttık. Allah nasip ederse Kongre ve Sanat Merkezimizin karşısına da buradan daha büyük 40 bin metrekarelik alana sahip olan bir kütüphane inşaatına başlayacağız. İnşallah 2023 yılında hizmet alacağız” ifadelerini kullandı.

Programa konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın ise fuarı organize eden Şahinbey Belediyesine teşekkür etti. Bu fuarın bu yıl 3. olarak düzenlendiğine dikkat çeken Özaydın, “İnşallah devamı da gelir. Bizde bu tür etkinliklere Gaziantep Üniversitesi olarak her zaman katkı vereceğimize söz veriyoruz” dedi.

“Gaziantep okumada da örnek”

MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da, Gaziantep’in her konuda olduğu gibi okumada da örnek bir şehir haline geldiğini belirterek, “Bu güzel etkinlikleri düzenleyen insanlara teşekkür etmek lazım. Sayın valim Davut Gül, Gaziantep’e geldiği günden beri “Gaziantep okuyor, Türkiye okuyor” projesini her yere yaydı. Bu da yetmedi Gaziantep’i bir okul kampüsüne çevirdi. Bu yüzden sayın valime çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Davut Gül ise konuşmasında kurumlar olarak bu tür organizasyonlara olabildiğince destek olmaya çalıştıklarını kaydetti. Şahinbey’de düzenlenen kitap fuarlarının ilçeye ayrı bir hava kattığını aktaran Tahmazoğlu, “Şahinbey’de düzenlenen kitap fuarları öğrencilerimiz başta olmak üzere ilçemizde yaşayan insanlara ayrı bir heyecan veriyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol heyeti fuarın açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından açılış programı Şair Nurullah Genç’in, söyleşisiyle devam etti.

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