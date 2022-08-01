Şahinbey Belediyesi’nden dev tünel projesi

Şehir trafiğini rahatlatmak için çalışmalarını hızlandıran Şahinbey Belediyesi Gaziantep’te bir ilk niteliğinde olan 4 kilometrelik tünel projesinin çalışmalarına başladı.

Şahinbey Belediyesi’nin 3 katlı köprülü kavşak ile birlikte şehre kazandıracağı en önemli projelerden olan tünel çalışması için sondaj çalışması başlatıldı. Şehreküstü Kavşağı’ndan Yeşil Vadi Bulvarı’na direkt geçişi sağlayacak projenin ulaşıma büyük ölçüde nefes aldırması planlanıyor.

Gaziantep’te bir ilk

Gaziantep’te ilk, Türkiye’de ise sayılı şehir merkezlerinde mevcut olan tünel projesinin, çalışmalarına başlanırken, yapılacak proje ile vatandaşlar yol ve yakıt tasarrufundan önemli ölçüde faydalanacak. Yer altına inecek olan trafik ile birlikte trafik akışı da önemli ölçüde rahatlayacak.

“Şehir trafiğine nefes aldıracak”

Şehrin trafiğini rahatlatmak adına birçok önemli projeye imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Özdemirbey Caddesine alternatif; Tüfekçi Yusuf Bulvarı’nı, Yeşilvadi Bulvarı’na bağlayacak olan tünelin sondaj çalışmasını yapıyoruz. Gaziantep’imizde yapılacak olan ilk tünel projesi ile şehrin trafiğine yeni bir soluk, yeni bir nefes aldıracak proje yapıyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyız. 2 kilometre gidiş, 2 kilometre geliş mesafesiyle toplamda 4 kilometrelik tünel projemiz hayata geçtiğinde şehrimizin trafik akışı önemli ölçüde rahatlamış olacak. Projemizin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.