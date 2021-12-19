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Şahinbey Belediyesi tesislerinde Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar

Şahinbey Belediyesine bağlı Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisinde yaşları 15 ile 65 yaş arasında değişen vatandaşlar Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

GAZİANTEP 19.12.2021, 14:07
Şahinbey Belediyesi tesislerinde Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar

Şahinbey Belediyesine bağlı Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisinde yaşları 15 ile 65 yaş arasında değişen vatandaşlar Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şahinbey Belediyesine bağlı Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisinde 5 ayrı sınıfta eğitim gören 120 kursiyer ortalama 2 ay süren eğitim sonrasında Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar. Şahinbey Belediyesi’nin kurslarına yoğun ilgi gösteren kursiyerler birçok farklı branşlarda eğitim alabiliyorlar.

Her yaştan kursiyer var

Şahinbey Belediyesi tarafından kadınlara yönelik Türkmenler Mahallesi’ndeki Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisinde açılan Kur’an kursuna her yaş grubunun büyük bir ilgi göstermesi dikkat çekiyor. Kursa yaşları 30 ile 70 arasında değişen kadınların yanı sıra çocuklar ve gençler açılan Kur’an kursunda Kur’an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin mutluluğu ile birlikte gösterdikleri gayretle Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren kadınlar, azimleri ile her yaştakilerin azmettiklerinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenilebileceğini azimleri ile gösteriyorlar.

“Çok güzel bir duygu”

Kursa katılan 70 yaşındaki Zübeyde Uğur, en büyük hayalinin Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek “Küçüklüğümde Kur’an-ı Kerim’i öğrenemediğim için hep buruktum. Bir topluma gittiğimde Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilenler okuduğunda ben ise hep ağlardım. Rabbime şükürler olsun, Kur’an-ı Kerim’i öğrendim. Bu kursu açanlardan, emeği ve katkısı olanlardan Allah razı olsun. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek çok güzel bir duygu. Kur’an-ı Kerim’i öğrendiğimde kendimi dünyaya yeni gelmiş gibi hissettim. Allah herkese Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeyi nasip etsin” dedi.

“Çok mutluyum”

Kur’an-ı Kerim’i küçük yaştan itibaren öğrenenlerin şanslı olduğunu ifade eden 65 yaşındaki Bediha Bozgeyik, “4 senedir düzenli olarak bu kursa Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek için geliyorum. Küçükken bizi hem okula hem de kursa göndermediler. Bu kursta Kur’an-ı Kerim’i öğrendim. İlk geldiğimde Kur’an-ı Kerim’i heceleyerek okumaya başladım. Etrafımda herkes teravih namazı için camiye giderdi, cüz sürerlerdi. Fakat ben Kur’an-ı Kerim’i bilmediğim için onlara bakıp, çok üzülürdüm. ‘Allah’ım bana da Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeyi nasip et’ diye dua ederdim. Sonunda Kur’an-ı Kerim’i öğrendim ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Kurs sayesinde Kur’an-I Kerim’i öğrendim”

2 yıldır kızıyla birlikte sosyal tesisteki kursa gelerek Kur’an-ı Kerim eğitimi aldığını belirten 42 yaşındaki Hatice Ateş, “Bu kurs sayesinde Kur’an-ı Kerim’i öğrendim. Evde vaktim olmuyordu. Kızımla birlikte bu kursa gitmeye karar verdim. Bu kursta bize güzel bir imkân sunuldu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz. Bu tür kursların devamını istiyoruz. İnşallah bu kurslarda Kur’an-ı Kerim eğitimi sürekli devam eder. Bu kurs ile bize büyük bir imkân sağlandı. Kur’an-ı Kerim’i bu kurs sayesinde öğrendim. Bu kursta huzur buluyoruz. Hocalarımızın sayesinde dini bilgiler öğreniyoruz” şeklinde konuştu.

“Herkese tavsiye ediyoruz”

Annesi ile birlikte kursa geldiğini ve Kur’an-ı Kerim’i öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Türkan Ateş, “Daha önce geldiğimde Kur’an-ı Kerim’i öğrenememiştim. Fakat şu anda artık hocamızın sayesinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek nasip oldu. Herkese bu tür kurslara gelmesini tavsiye ediyoruz. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek çok güzel bir duygu. Rabbim herkese Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeyi inşallah nasip etsin” diye konuştu.

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