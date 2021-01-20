Şahinbey belediyesi tablet desteğini 50 bine çıkardı

Şahinbey Belediyesi, pandemi sürecinde öğrencilere dağıtılmak üzere daha önce sağladığı 30 bin tablet desteğine ek olarak 20 bin tablet daha Milli Eğitim Müdürlüğüne vererek tablet destek sayısını 50 bine çıkardı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan Askıda Tablet kampanyasına daha önce 30 bin tablet ile destek veren Şahinbey Belediyesi, 20 bin ek tablet desteği vererek Askıda Tablet kampanyasına destek sayısını 50 bine çıkardı. Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle Gaziantep Valiliği koordinasyonunda askıda tablet kampanyası kapsamında daha önce “60 Bin Tablet” öğrencilere ulaştırılmıştı. Şahinbey Belediyesi’nin ek olarak 20 bin tablet desteği ile bu sayı 80 bine çıktı.

“Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum”

Şahinbey Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında uzaktan eğitime 20 bin tablet desteği daha verildiğini belirten Vali Davut Gül, “20 bin çok önemli bir rakam ama bu 20 bin ile de sorunumuz çözülmeyecek. Sorunun tamamen çözülmesinin tek çaresi Pandeminin gündemimizden kalkması ama Şahinbey’de toplamda dağıtılacak 50 bin tabletin olması da en azından ihtiyaç sahibi her eve bir tane bile olsa tablet gireceği anlamına geliyor. Hem Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na hem de çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmamalarını istiyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Askıda Tablet kampanyasına ikinci kez destek verdiklerini belirterek, “Covid-19 hastalığıyla beraber uzaktan eğitim için öğrencilerimizin tablet ihtiyacı doğdu. Şahinbey’de de ihtiyaç sahibi öğrencimiz oldukça fazla. Şu ana kadar 30 bin tablet Şahinbey’de dağıtıldı fakat her gün yeni talepler geliyor, bu talepleri de karşılamak adına 20 bin ilave tablet daha almak istiyoruz. Amacımız öğrencilerimizin bu ihtiyacını karşılayıp eğitim öğretimden uzak kalmamalarını sağlamak. Bir nebze buna katkı sağlayan biliyorsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

“Eğitim camiası adına teşekkür ediyorum”

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, eğitim camiası adına önemli bir destek olduğunu belirten, “Askıda Tablet kampanyası Sayın Valimizin liderliğinde başlatılmıştı. Bu minvalde 60 bin tabletimiz temin edildi. Kampanyaya başkanımızın 30 bin tablet desteği vardı, bugün de ilave olarak 20 bin destek daha veriyor. Eğitim camiası adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.