Şahinbey Belediyesi ramazan ayına hazır

Şahinbey Belediyesi paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayında Adıyaman’da 5 bin, Şahinbey’de ise günlük 7 bin 500 kişiye toplamda ise 12 bin 500 kişiye iftar yemeği verecek.

Şahinbey İlçesi’nde sosyal yardımlarını vatandaşlarla buluşturan Şahinbey Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’da da çalışmalarını sürdürecek. Şahinbey Belediyesi, vatandaşlara Ramazan ayının anlam ve önemini hissettirerek hem Adıyaman’da hem de Şahinbey İlçesi’nde iftar yemekleri vererek gönülleri kazanacak.

12 bin 500 vatandaşa iftar yemeği

Şahinbey Belediyesi Ramazan ayı süresince yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerine, Şahinbey Kongre ve sanat Merkezi’ne gelen vatandaşa, Onkoloji Hastanesi’ndeki hasta yakınlarına, “İftara beş kala” projesi ile iftara yetişemeyen vatandaşlara ve depremin yaralarının sarıldığı Adıyaman’da günlük 12 bin 500 kişiye iftar yemeği hizmeti verecek. Şahinbey Belediyesi, Adıyaman’da 5 bin, Şahinbey’de ise günlük 7 bin 500 kişiye iftar yemeği ikram edecek.

“Ramazan ayında vatandaşlarımızla bir arada olacağız”

Ramazan ayında vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Ramazan ayı 11 Ayın sultanı oruç, ibadet ve sahur ayı. Allah’ın rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir aydır. Allaha hamdolsun ki bugüne kavuşmanın huzuru, mutluluğu içerisinde Ramazan ayı ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Adıyaman’daki depremzede kardeşlerimize ve Şahinbey İlçemizdeki vatandaşlarımıza günlük 12 bin 500 iftar yemeği dağıtımı gerçekleştireceğiz. İlçemizin dört bir tarafında vatandaşlarımızın ve Adıyamanlı kardeşlerimizin sofralarına sıcak yemekler dağıtacağız. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.