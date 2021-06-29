Şahinbey Belediyesi Mavikent’in çehresini değiştiriyor

Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi’nde yaptırılan Mavikent Kültür ve Spor Merkezi’nin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Otopark, tanzim satış mağazaları, spor salonu, kadınlara özel iş atölyesi, millet kıraathanesinin de içinde bulunacağı Mavikent Kültür ve Spor Merkezi’nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tesisin bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vereceğini ifade etti.

Mavikent büyüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi’nin gelişmeye devam ettiğini belirterek, “Mavikent Mahallemize yeni bir tesis daha kazandırıyoruz. Yaptığımız yeni tesisin alt katlarında tanzim satış mağazalarımız ve kırtasiye malzemeleri satan yerler olacak. Onun üzerinde hanım kardeşelerimiz için atölye yapacağız. Hanımlar burada part time çalışarak aile bütçelerine katkı sağlayabilecekler. Atölyenin üzerinde kapalı alanda spor yapmak isteyen bay-bayan kardeşlerimiz spor yapabilecekler. Bir üst katta gençlerimizin kitap okuyup ders çalışabilmeleri için Milletkıraathanesi yapıyoruz. Tesise gelenler için alt katta kapalı otaparkımız bulunuyor. Böylelikle Mavikent Mahallemiz büyümeye ve gelişmeye devam edecek” diye konuştu.