Şahinbey Belediyesi halk oyunları finaline ev sahipliği yaptı

Şahinbey Belediyesi, üç gün boyunca 31 İlden 891 yarışmacının katıldığı Halk Oyunları Gençler Kategorisi Türkiye Finali’ne ev sahipliği yaptı.

Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun (THOF) birlikte organize ettiği Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası 22 Temmuz Cuma günü Şahinbey Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Şıh Meydanı Kalbi Antep’ten kortej yürüyüşü ile başladı. Düzenlenen kortej yüzüşü Balıklı Parkı’nda son bulurken vatandaşlar yürüyüş boyunca halk oyunları ekiplerine alkışlarla destek verdiler. 31 İlden 891 yarışmacının katıldığı Halk Oyunları Gençler Kategorisi Türkiye Finali 23-24 Temmuz tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

“Her şehrimizin kendine özgü kültürü var”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Cuma Günü yarışmacı kardeşlerimizle birlikte Kalbi Antep Meydanı’ndan başlayarak, Balıklı Parkı’nda tamamlanan bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdik. 31 İlimizden 891 gencimiz Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde güzel bir yarışma gerçekleştirdi. Aslında hepsi Gaziantep’imize gelerek gönlümüzün birincisi oldular. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Kendi bölgelerinin, yörelerini oyunlarını burada bize gösterdiler. Türkiyemizin yedi bölgesinin ayrı kültürü, kıyafeti ve halk oyunları var. Bunların yaşatılması ve tanıtılması bu tür etkinliklerle oluyor. Böyle bir organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere destek olan başta Halk Oyunları Federasyon Başkanı Suat Aksu’ya, yönetimine, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Ormanları koruyup geleceğe taşımalıyız"

Kortej yürüyüşü sonunda orman yangınlarına dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yoğun sıcakların yaşandığı bu dönemde geleceğimiz, ciğerimiz olan ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Çünkü ormanları koruyup geleceğe taşımamız lazım. Biz Şahinbey Belediyesi olarak şimdiye kadar 4 milyonun üzerinde ağaç diktik. Boş alanları ağaçlandırdık ama ağaçlandırılmış alanların da korunması gerekiyor. Ormanlar için daha hassas davranmalıyız" şeklinde konuştu.

“Tahmazoğlu’na şükranlarımı sunuyorum”

Halk Oyunları Federasyon Başkanı Suat Aksu, Şahinbey Belediyesi’nin ev sahipliğinden çok memnun olduklarını ifade ederek, “Rabbim tüm illerimizdeki belediyelere Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gibi siyasiler nasip etsin. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki devasa salonu ve diğer büyük salonları görünce bir Türkiye Şampiyonası’nın komple burada yapılabileceğini gördüm. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gaziantep’te bizi çok güzel karşılayıp, çok güzel misafir ettiler. Misafirperverliğin en üst çıtasını bizlere yaşattılar. Her şey için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Yarışmacılar ilgiden memnun kaldı”

Çeşitli İllerden Halk Oyunları Gençler Kategorisi Türkiye Finali için Gaziantep’e gelen yarışmacılar kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını ifade ederek, “Öncelikle Gaziantep’i ve halkını çok beğendimizi söylemek isteriz. Şahinbey Belediyesi bizleri çok güzel ağırladı. Böyle bir organizasyonun devasa bir salonda yapılması da bizleri ayrıca mutlu etti. Şahinbey Belediyesi’ne misafirperverliği için teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Şahinbey Belediyesi’nin destekleriyle Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan 31 ilden 891 yarışmacının katıldığı yarışmada, İzmir Border Bornova Gençlik ve Spor Kulübü birinci, İstanbul Dans Alaturka Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Spor Kulübü üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara Şahinbey Belediyesi tarafından ayrıca spor ayakkabı hediye edildi.

Dereye girenlere ödülleri törende verilirken, yarışmaya katılan tüm takımlara başarı belgesi takdim edildi.