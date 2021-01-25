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Şahinbey atıkları geri dönüştürüyor

Şahinbey Belediyesi, doğal kaynakları korumak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla geri dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GAZİANTEP 25.01.2021, 15:52
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Şahinbey atıkları geri dönüştürüyor

Şahinbey Belediyesi, doğal kaynakları korumak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla geri dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi” kapsamında Şahinbey Belediyesi de değerlendirilebilir atıkları geri dönüşüme kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi ve Çevre Temizlik Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında Şahinbey İlçesi genelinde belirlenen noktalara bırakılan atık toplama kumbaraları Şahinbey İlçesi’nin geleceği için önemli rol oynuyor. Ayrıca Şahinbey Belediyesi Bankam Atık Projesi ile evlerindeki atıkları getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler veriyor.

2023 hedefini yakaladık

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geri dönüşüm ve çevre bilincinin aşılanması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi’nde” belirtilen ve 2023 hedefi olarak gösterilen atığın geri dönüştürülmesini hedefini yakalamış bulunmaktayız. “Sıfır Atık” israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir” dedi.

Enerji tasarrufu sağlandı

Şahinbey Belediyesi başlattığı ve Şahinbey’de Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi kapsamında bugüne kadar toplamda 110 bin 601 ton ambalaj atığı toplanırken, günlük ortalama 120 ton Ambalaj Atığı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmış oluyor. Toplanan atıkların geri dönüşümü ile 11 milyon kg sera gazı, 505 milyon kWh enerji, 1.5 milyon m3 su, 77 bin m3 fuel-oil, 266 bin m3 depolama alanı tasarrufu sağlandı. Bunun yanında 755 bin ağaç kesilmekten kurtarılarak 1.5 milyon kişinin bir günlük oksijen ihtiyacı karşılanmış oldu. Küresel ısınmanın en büyük etkenlerinden olan karbondioksit gazının 17 milyon kilogramının atmosferden emilimi sağlandı.

Vatandaş bilgilendiriliyor

Şahinbey Belediyesi, geri dönüşümle ilgili Balıklı, Yeşil Vadi Parkı, Yeşil Su, Gaziantep Üniversitesi önü, eski sinema önünde stantlar kurarak bilgilendirme çalışmalarında bulunurken, stantlarda vatandaşlara not defteri, karton şapka, bilgilendirme broşürleri ve sıvı sabun dağıtımı yapıldı. Çevreci Kedi karakteriyle birlikte 2 bilgilendirme personelinin de hazır bulunduğu stantta; geri dönüşüm nedir? Geri dönüşen malzemeler nerelerde kullanılır? Hangi noktalarda biriktirme yapılıyor? gibi konular hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Okullarda yapılan bilinçlendirme toplantılarında 131 bin 703 öğrencimize 10 bin 500 adet yeşil düdük, 305 okul ve 142 kamu kurumuna toplamda bin 150 adet sıfır atık seti dağıttık. Okullarımıza ayrıca geri dönüşüm kapsamında 10 bin lt sıvı sabun, 10 bin lt yüzey temizleyici dağıtılırken, öğrencilere 110 bin adet Şahincan boyama kitapçığı dağıtıldı. Sıfır atık çadırları kuruldu ve 20 bin adet kalem dağıtıldı. Bunların yanı sıra atık yağ toplama kutuları ile toplamda bin 500 lt atık yağ toplandı.
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