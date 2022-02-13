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Şahinbey Ampute kendi evinde çok farklı 6-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Pendik Engelliler Spor Kulübü’nü 6-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

GAZİANTEP 13.02.2022, 16:09
Şahinbey Ampute kendi evinde çok farklı 6-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Pendik Engelliler Spor Kulübü’nü 6-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde ligin güçlü takımlarından Pendik Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 21.dakikada Yussif Yahaya, 25 dakikada Barış Telli ve ilk yarının uzatma dakikalarında Pendik Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Abdurahmanın kendi kalesine attığı golle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan mavi-beyazlı takım 29 dakikada Barış Telli’nin, 35 dakikada İbrahim Halil Esen’in ve 42 dakikada Abderrauf’un kaydettiği golle rakibini 6-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gözegir, meclis üyeleri ve çok sayıda taraftar izledi.

“Teknik ekibi ve oyuncularımı tebrik ediyorum”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ederek, “Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun destekleriyle Şahinbey Belediyespor olarak ligde çok iyi sonuçlar alıyoruz ve ligde lider konumda ilerliyoruz. Pendik Engelliler Spor Kulübü güçlü bir rakip ve ligde çok önemli bir yerde bulunuyor. Böylesi güçlü rakibi bu skorla yendiğimiz için mutluyum. Centilmence geçen bu karşılaşmada her iki takımın oyuncularını da kutluyorum. Haftaya Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol takımı ile karşılaşacağız. Onların 2 bizim ise 1 maç eksiğimiz var. Bu karşılaşmadan sonra kar yağışı nedeniyle ertelenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi karşılaşmasını da oynayacağız. İki karşılaşmadan da galip gelerek sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlamak istiyoruz. Bizleri destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyor, alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutluyorum” dedi.

“Önemli bir galibiyet aldık”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Halil İbrahim Köprülü alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Ligin 11. Haftasını oynadık. 10. Haftada oynamamız gereken Orta Doğu Teknik Üniversitesi karşılaşması kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Bu karşılaşmada 6 Mart’ta devre arasından sonra oynanacak. Pendik Engelliler Spor Kulübü karşısında ritmimiz ve tempomuz iyiydi. Güzel goller bulduk. Önemli olan oyun gücü ve iyi futbol. Bu haftayı da kayıpsız geçtiğimiz için mutluyum. Haftaya da liderlik yolunda rakibimiz olan Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol takımı ile karşılaşacağız. Hedefimiz o karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak. Oyuncularımı alınan galibiyetten dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Centilmence bir maç oldu”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü takım kaptanı Barış Telli iyi mücadele ettiklerini belirterek, “İki takımda centilmence bir mücadele ortaya koydu. Her iki takım oyuncularını da bu anlamda kutluyorum. Rakibimizde iyi oynadı ve pozisyonlar buldu. Bizde bulduğumuz pozisyonları golle neticelendirdik. Alınan galibiyetten dolayı mutluyuz ve sevinçliyiz. İlk yarının sonlarına geldik ve liderliğimizi sürdürüyoruz. İnşallah bunun sonu şampiyonluk olur” diye konuştu.

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