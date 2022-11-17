Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası’nı kazandı

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası final karşılaşmasında Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Futbol Takımı’nı 6-1 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı kazandı.

Van’da 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kupası müsabakalarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 6-1, Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nı ise yarı finalde 3-0 mağlup ederek, finalde Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla yenen mavi-beyazlılar kupanın sahibi oldu.

Kupayı 4. kez kazandı

Ampute Süper Ligi’nin lokomotif takımı olan Şahinbey Ampute Futbol Takımı bu yıl da Türkiye Kupası’nı müzesine götürürken daha öncede 2016-2018-2019 yıllarında da Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

2018-2019 sezonunda Türkiye Ampute Futbol Süper Lig şampiyonu olan mavi beyazlılar 2019-2020 Ampute Futbol Süper Lig şampiyonu olarak müzesini kupalarla taçlandırdı. Mavi-beyazlı ekip sadece bunlarla sınırlı kalmayarak, başarısını kıtalararasına taşıdı. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği yapan Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı final maçında Legia Warsaw takımını 3-1 mağlup ederek Gaziantep’te yeni bir ilke imza atıp Şampiyonlar Ligi Kupasını müzesine getiren ilk ve tek takım oldu. Şahinbey Ampute Futbol Takımı kadrosundan ayrıca dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı kadrosuna 7 sporcu ve 1 antrenör görev yaptı. 2022 Ampute Dünya şampiyonu olan Milli Takım kadrosunda Şahinbey Ampute Futbol takımından 5 sporcu 1 antrenör yer aldı.

"Kupayı onursal başkanımıza hediye ediyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan başarıdan dolayı oyuncuları tebrik ederek, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak Ampute Futbol Takımı’na ayrı bir önem veriyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun da desteği ile Ampute Ligi’nin lokomotif takımı haline geldik. Ampute futbolu için yapılan yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Lig Şampiyonlukları ve kazanılan Türkiye Kupası, şehrimiz adına ve kulübümüz adına gurur verici. Oyuncularımız oynadıkları tüm karşılaşmalarda yüreklerini ortaya koyarak oynadılar. Finalde ise Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Futbol Takımı’nı 6-1 mağlup ederek kupayı Gazişehrimize kazandırdık. Emeği geçen herkesi kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi.