Şahinbey 192 sporcuyu ağırladı

Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Salonu, Okul Sporları Türkiye Voleybol Yarı Final karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile Okul Sporları Türkiye Yarı Finalleri Gençler A kategorisi erkek ve kız müsabakaları Akkent Spor Salonunda yapıldı. Turnuvaya kızlarda 8 il erkelerde 8 il olmak üzere 16 takım 192 sporcu ile katıldı.

“Spora önemli yatırımlar yapıyoruz”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Şahinbey Belediyesi olarak spora önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, önderliğinde önemli yatırımlar yaptık. 86 bin 500 metrekarelik alan zerine kurulu olan Akkent Spor Köyü’nde her yaştan vatandaşımıza spor yapa bilme imkanı sunuyoruz. Akkent Spor Salonu’nda Türkiye Voleybol Yarı Final karşılaşmalarına ev sahipliği yaptık. 16 takımdan 192 sporcu bu etkinliğe katılırken ortaya konan mücadeleler sporseverleri oldukça memnun etti. Şahinbeyimiz de bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.