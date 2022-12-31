Şahin, yılın son gününde Aktoprak’ta yapılan çalışmaları inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yılın son gününde tüm ekibiyle Aktoprak Mahallesi’nde tamamlanan yol ve yapımı süren yeni GASMEK binasını inceledi.

Başkan Şahin Şehitkamil’e bağlı Aktoprak Mahallesi’nde, 87216 nolu caddede yapımı tamamlanan 350 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki yeni yolda incelemelerde bulundu ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Aktoprak’ta yapımı devam eden yeni GASMEK binasına geçerek, tesis inşaatını gezen Şahin, Aktopraklılara yeni senenin ilk aylarında içinde sanat, mesleki eğitim, etüt kursları, anaokulu gibi GASMEK binasının tamamlanarak hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

İncelemelerde açıklamada bulunan Başkan Şahin, Aktoprak’ın şehir için kıymetli olduğu, konumu itibariyle şehrin giriş ve ana damarı olduğunu vurgulayarak, “Çok ciddi altyapı ihtiyaçları var çünkü çok hızlı büyüyor. Muhtarımız, temsilcimiz, çalışma arkadaşlarımızla birlikte buranın ihtiyaçlarını gidermek için AYKOME altyapı çalışmasını yapınca biz üst yapıya başladık. Buranın en büyük ihtiyacı doğalgaz. Doğalgaz ile ilgili her türlü çalışmayı yaptık. GAZDAŞ’ın ilk çalışma yapacağı alanlardan biri burası. Bu yıl sonunda yeni yapılan yolu görmeye geldik hem de doğalgaz için halkımızın taleplerini biliyoruz, yapılacakları anlatmak için bir araya geldik” dedi.

Şahin, Aktoprak’ın hızla büyüdüğünü dile getirerek, “Sağlıklı bir büyüme için bütün altyapı ihtiyaçları var ama beraberinde sosyal ve kültürel belediyecilikte kadının, çocuğun, gencin, annenin ve babanın hizmet aldığı GASMEK var. GASMEK kurumsallaştı ve artık başarı hikayesine dönüştü. Burada da bir GASMEK ihtiyacı vardı. Şimdi bunu tamamlıyoruz. Sene başında burada çok güzel bir merkezi hayata geçireceğiz” diye konuştu.