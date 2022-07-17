Şahin yapımı süren GASMEK tesislerini inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapımı devam eden Sanat ve Meslek Eğitim Merkezleri (GASMEK) olarak hizmet verecek Şıh Mehmet-Sıdıka Kökoğlu Eğitim ve Sanat Merkezi ile Güzelvadi Eğitim ve Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmaları teknik ekibiyle yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tesisin son durumu, verilecek eğitimler ve atölyelerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurulduğu tarihten bugüne, başarılı çalışmaları ile övgülere layık görülen GASMEK, yeni talepler doğrultusunda Mevlana Mahallesi ve Güzelvadi Mahallesi’nde de yapılacak tesisler ile bu bölge halkının birçok yönde eğitim ihtiyacını karşılayacak.

Sanatsal, mesleki eğitim ve etüt kurslarıyla yılda 6 bin 450 vatandaşa hizmet verecek tesislerin Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.

Tesisler 200’er kişilik kadın ve erkek taziye evlerini içinde barındırırken ayrıca her biri 160 kişi kapasiteli 4’er sınıflı 6 yaş gurubu öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim verecek anaokulu (kreş) hizmetini de kapsayacak.

Başkan Şahin tesisin Gaziantep Modeli doğrultusunda hayırseverle yapılan iş birliğiyle tamamlandığını, belediye olarak iç donanım ile personel ve öğretmen desteği sağlayacaklarını vurguladı.

“Genç ve aile odaklı çalışma yapılacak”

Şahin, tesisin hizmete girdiğinde çocuk, genç ve aile odaklı çalışma yapacağını belirterek, “Burada bir anne meslek edinmek, kurs almak istiyorsa, buraya gelip çocuğunu da bırakabilir çünkü kreşlerimiz var. Annemiz hangi kursu istiyorsa nakış, resim, musiki, dil eğitimi vereceğiz sınıflarımız tamamlandı. Okuma-yazma, Kuran-ı Kerim kursları, mutfak ve pastacılık eğitimleri alabiliyorlar. Bu bölgede de fırsat eşitliği vermek için çocuklarımızın mutlaka GASMEK kurslarından istifade etmeleri gerekiyor. Lise ve üniversite sınavlarına çocuklarımızı güçlü bir şekilde hazırlıyoruz” dedi.

Güzelvadi Mahalle Muhtarı Mehmet Duran Tabo ise Başkan Şahin’e teşekkür etti, sosyal tesisin güzelliğine vurgu yaptı. Muhtar Tabo, eğitim kurslarının mahalleli için büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Tesisler teknik özellikleriyle dikkat çekiyor

Mevlana Mahallesi’nde bulunan GASMEK Şıh Mehmet-Sıdıka Kökoğlu Eğitim ve Sanat Merkezi’nde, 12’si sanat ve meslek eğitim kursu, 7’si etüt kursu olmak üzere toplamda 19 derslik bulunuyor. 2 adet spor salonu, 50 kişi kapasiteli kütüphanesi, 1 konferans salonu bulunan tesiste, gastronomi, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar atölyesi, el sanatları atölyesi, mefruşat atölyesi, güzellik ve saç bakımı hizmetleri ve müzik eğitimleri verilecek.

Güzelvadi Mahallesi’nde bulunan tesiste ise sanat ve mesleki eğitim kurslarında 9 atölye, etüt kurslarında 7 derslik olmak üzere 16 derslik olacak. 50 kişilik kütüphanenin yanı sıra 1 konferans salonu mahalleye hizmet verecek. Tesiste gastronomi, bilişim teknolojileri, el sanatları atölyesi, tekstil, mefruşat atölyesi, güzellik ve saç bakımı hizmetleri, müzik ve Spor kursları yer alacak.