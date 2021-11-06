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Şahin, Türkiye’de Kentsel Girişimler Konseyi’ne seçilen tek belediye başkanı oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, şehirler düzeyinde modern dünyaya uygun ilerici politikalar geliştirmeyi hedefleyen Kentsel Girişimler Konseyi’ne (Council on Urban Initiatives) Türkiye’den seçilen tek belediye başkanı oldu.

GAZİANTEP 06.11.2021, 12:19
Şahin, Türkiye’de Kentsel Girişimler Konseyi’ne seçilen tek belediye başkanı oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, şehirler düzeyinde modern dünyaya uygun ilerici politikalar geliştirmeyi hedefleyen Kentsel Girişimler Konseyi’ne (Council on Urban Initiatives) Türkiye’den seçilen tek belediye başkanı oldu.

Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu’ndaki (London School of Economics) UCL İnovasyon ve Kamu Amaçlı Enstitüsü (IIPP) ve Birleşmiş Milletler Habitat (UN-Habitat) iş birliğiyle kurulmuş bağımsız bir organ olan Konseyde, Başkan Şahin’in yanı sıra; Barselona Belediye Başkanı Ada Colau Ballano, Bogot Belediye Başkanı Claudia Lpez Hernndez, Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo, New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, Freetown Belediye Başkanı, akademisyenler, uygulayıcılar ve aktivistler de bulunuyor. Konseyin yöneticiliği ise Prof. Mariana Mazzucato ve Prof. Ricky Burdett tarafından yapılıyor.

Konsey, yerel yönetimleri küresel tartışmalara odaklamak, BM ve uluslararası toplumun en üst düzeylerinde gündemleri etkilemek ve kent düzeyinde yenilikçilik ve ilerici politika oluşturmanın önündeki engelleri aşmak için yapılacak çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Şahin konseyin Londra’daki ilk toplantısına katıldı

Kentsel Girişimler Konseyi, İskoçya’nın Glasgow kentinde birçok dünya liderinin bir araya geldiği 26. BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ile eş zamanlı olarak, 3 Kasım’da Londra’daki British Academy’de gerçekleştirilen “Cities at the Crossroads” lansman etkinliğine ev sahipliği de yaptı.

Ekonomik ve toplumsal hedefleri belirlemek ve küresel tartışmalarda şehirlerin uyumunu savunmak için yapılan etkinliğe Başkan Şahin de katıldı.

Etkinlikte konuşmacılar arasında New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Profesör Richard Sennett ve Konsey Ortakları yer aldı.

Kentsel girişimler konseyi hakkında

Şehirlerin daha sağlıklı, daha adaletli, daha çevreye duyarlı olması adına dünyanın her yerinden kent liderleri, tasarımcılar, aktivistler ve düşünce adamlarını buluşturmak amacıyla UN HABİTAT ve Londro Ekonomi Okulu belediye başkanlarını bir araya getirme kararı aldı.

Kurulan Konsey; IIPP, UN HABITAT, Londra Ekonomi Okulu’nun işbirliğinde kurulmuş bağımsız bir örgütlenme. Prof. Mariana Mazzucato, mimar Ricky Burdett tarafından yönetiliyor. İlkt oturum, Meksico City, Bogota, New Orleans, Barcelona ve Gaziantep Büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla yapıldı.

Konsey’in amaçları, kent konusunu uluslararası gündemin ana gündem maddesi olarak belirlemek, ulusal ve uluslararası çevrede en yukarıdaki gündem maddesi yapmak, kent özelinde tecrübeleri artırarak ilerleyici, yenilikçi bir politika yapımı gerçekleştirmek, çalışmalar Sağlıklı, Yeşil ve Eşsiz Şehirler başlıklarıyla üç konu etrafında çerçevelenmekte.

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