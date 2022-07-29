Şahin, TAG Otoyolu’ndaki temizlik çalışmalarını inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasında yaşanan atık sızıntısının ardından başlatılan temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Dün gece saat 21.00 sıralarında yaşanan ve TAG Otoyolu’nun kapanmasına neden olan atık sızıntısının temizlik çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla aralıksız sürüyor.

Başkan Fatma Şahin, çalışmalardaki son durum ve süreç hakkında teknik bilgi almak için olay yerine gitti. İncelemelerde bulunan Fatma Şahin, çalışmaların bir an önce tamamlanması ve alanın eski haline getirilmesi için ekibe talimat verdi.

Büyükşehir bölgeye 14 araç gönderdi

Büyükşehir Belediyesi, başta Karayolları Genel Müdürlüğü ve AFAD ekipleri olmak üzere bölgede çalışan ekiplere destek amacıyla 5 loder, 3 greyder, 5 arazöz ile 1 merdivenli araç, temizlik ve arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Geceden bu yana süren temizlik çalışmalarına ise yaklaşık 30 personel görev alıyor.