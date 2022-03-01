Şahin sıfır atık projesi ile yapılan kütüphanenin açılışına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sıfır Atık Projesi kapsamında Gaziantep’te belirlenen okullardan olan Akkent Anaokulu’nda geri dönüştürülen malzemelerden yapılan kütüphanenin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Türkiye genelinde belirlenen 250 okuldan biri olan Akkent Anaokulunda öğretmen ve öğrencilerin çalışmasıyla geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sandalye, masa, tabure ve süs eşyalarıyla kütüphane oluşturuldu. Çalışmaya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı “Genç Gönüllü Ekibi” destek verdi. Atıklardan oluşturulan kütüphanenin açılışına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı. Programda açıklamada bulunan Vali Gül ve Başkan Şahin erken yaşta eğitimin önemini vurgulayarak yapılan çalışmadan dolayı çocukları, öğretmenleri ve destek verenlere teşekkür etti.

Gaziantep tarihi sıfır atıklardan tekrar canlandırıldı

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Gaziantep tarihini konu alan ve lise öğrencileri arasında yapılan yarışmada sıfır atık malzemeleri ile yapılan çalışmalar da anaokulunda sergilendi.

Şahin miniklerle daha yeşil bir gelecek için tohum ekti

Programda ayrıca Başkan Fatma Şahin öğrencilerle beraber okul bahçesine tohum ekimine katıldı. Ekim sonrası Başkan Şahin, miniklere tohum ekimi, gelişim süreci ve sulama konularında bilgi verdi.