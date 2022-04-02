banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
50 dil konuşan adam
50 dil konuşan adam
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Şahin, patlama yaşanan Mevlana Mahallesi’ni ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, patlama yaşanan Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

GAZİANTEP 02.04.2022, 15:16
Şahin, patlama yaşanan Mevlana Mahallesi’ni ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, patlama yaşanan Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Fatma Şahin, sosyal ve teknik olarak bütün imkanlarla patlamadan mağdur olan vatandaşların büyükşehir olarak yanlarında olacaklarını söyledi.

Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir lokantada önceki gün 4 adet sanayi tipi tüpün patlaması sonrası oluşan hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, mağduriyetlerin giderilmesi, hane ve iş yerlerin tamiri için bütün imkanlarını seferber etti.

Günlük 500 kişilik sıcak yemek iftarlarda dağıtılacak

Büyükşehir başta altyapı olmak üzere evlerin tamiratı için Gaziantep Valiliği, kaymakamlık ve AFAD ile ortak çalışması için ekipler yönlendirirken, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte evleri zarar gören vatandaşların mağdur olmaması için günlük 500 kişilik iftarlık sıcak yemek dağıtımı yapacak.

“Ne gerekiyorsa yapıp, bir an önce yaşanan zorluğu kolaylığa dönüştürmek için çalışacağız”

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin, mağdur vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bir patlama oldu. Çok şükür cana zarar gelmedi ama ciddi mali zarar var. Valimiz, kaymakamımız ve AFAD çalışmaya başladı biz de Büyükşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz. Hızlı bir şekilde yapılması gerekenleri yapıyoruz. Esnafımız, vatandaşımız oruçlu. Evlerde kimse yemek yapacak durumda değil. Acil bir şekilde bu ihtiyaçların giderilmesi için çalıştık. Daha sonrasında da elektrik, kapı, pencere gibi altyapı mağduriyetlerini gidermemiz gerekiyor. Teknik ve sosyal ekiplerimiz burada. Can kaybı olmadığı için şükrediyoruz ama bir taraftan da kerim devletin gereğini yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın kurduğu bir sistem var. Sosyal belediyecilik anlayışıyla iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta bir ve beraberiz. Bu kötü günlerinde ne gerekiyorsa yapıp, bir an önce yaşanan zorluğu kolaylığa dönüştürmek için çalışacağız” diye konuştu.

Mevlana Mahalle muhtarı Osman Arslan ise patlama anından bu yana büyükşehirin yanlarında olduğunu belirterek gösterilen emekler için mahalleli adına da teşekkür etti.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Sivasspor 31 41
11. Antalyaspor 30 41
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. Liverpool 29 72
2. M.City 29 70
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 30 30
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 27
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
18°
açık