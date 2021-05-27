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Şahin Paris-Gaziantep seferlerinin tekrardan başlayacağını müjdeledi

OECD toplantısı için Fransa’ya giden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Paris-Gaziantep uçak seferlerinin tekrardan başlayacağını duyurdu.

GAZİANTEP 27.05.2021, 12:53
Şahin Paris-Gaziantep seferlerinin tekrardan başlayacağını müjdeledi

OECD toplantısı için Fransa’ya giden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Paris-Gaziantep uçak seferlerinin tekrardan başlayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den davet edilen ilk belediye başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, OECD toplantısı için gittiği Fransa’dan müjdeli haber verdi. Paris - Gaziantep uçak seferlerinin tekrardan başlayacağını duyuran Şahin, Fransız turistlerin kente tekrardan geleceğini aktardı.

Paris - Gaziantep uçak seferlerinin tekrardan başlayacağını Twitter üzerinden açıklayan Şahin, “ Fransa’dan bir müjdeli haberim var. #OECD #ChampionMayors #ŞampiyonBaşkan toplantısı için geldiğim Paris’te aldım haberi. THY’nin Paris-Gaziantep seferleri başlıyor. 1 Temmuz’dan itibaren Fransız turistleri tekrar Gaziantep sokaklarında, antik kentlerinde görebileceğiz” ifadelerini kullandı.
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