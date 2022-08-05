Şahin, mahallede şenlik var programı’na katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mahallede Şenlik Var Programı’nda vatandaşlarla buluştu.

Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Mahmut Güleç İlkokulu’nda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hazırlanan açık hava sineması keyfini yaşayan gazi şehirlilere Başkan Şahin de eşlik etti. İzleyenlerin film keyfine ortak olan Şahin, filmin ardından programın amaçlarından bahsetti.

Mahalle’de şenlik var’ın amacı sizleri eğlendirmek, dinlendirmek

Evliya Çelebi animasyon filmini vatandaşlarla ve çocuklarla izleyen Fatma Şahin çocuklara, “Özellikle bu sıcak yaz akşamlarında yaptığımız şeyle bir dem ile eğlenip dinlenirken, öğrenmemiz de gerekiyor. Mahallede Şenlik Var’ın amacı hem eğlendirmek hem dinlendirme hem de sizi okullar açıldığında mutlu günlere hazırlamak. Bu konuda genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız hep birlikte çalışıyor. İstiklal Mahallesi’nin çocuklarının, annelerinin, babalarının emrindeyiz ve hizmetindeyiz” dedi.

Mahalle’de Şenlik Var Projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ve GBB Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca ortak yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınan tarihi, animasyon ve aile filmleri, her gün iki mahalle olmak üzere iki ay boyunca toplam 120 mahallede izleyicilerle buluşuyor.